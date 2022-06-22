https://arabic.sputniknews.com/20220622/ساديو-ماني-يكشف-سبب-اختياره-بايرن-ميونخ-1064030269.html

ساديو ماني يكشف سبب اختياره بايرن ميونخ

ساديو ماني يكشف سبب اختياره بايرن ميونخ

كشف النجم السنغالي ساديو ماني سبب اختياره الانتقال إلى فريق بايرن ميونخ الألماني، وتركه ليفربول. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T10:00+0000

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ليفربول

نادي بايرن ميونخ

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وقال ماني في تصريحات صحفية، إنه اختار الفريق البافاري، لأنه ينافس على كل الألقاب كل موسم، بحسب صحيفة "سبورت بيبل".وأضاف ماني: "عندما أخبرني وكيل أعمالي لأول مرة عن اهتمام بايرن ميونخ كنت متحمسا على الفور، رأيت نفسي هناك، بالنسبة لي كان النادي المناسب في الوقت المناسب".وتابع: "بايرن ميونخ أحد أكبر الأندية في العالم والفريق يقاتل دائما من أجل الحصول على كل لقب، لذلك بالنسبة لي كانت فكرة جيدة جدا وقرارا صحيحا، المجيء إلى هنا".وأوضح: "وكيل أعمالي أخبرني أن هناك استفسارات من أندية أخرى. وهذا جزء من العمل. لكنني شعرت على الفور عندما قدم بايرن مشروعه لي. وجدت نفسي في مشروع بايرن أكثر من أي ناد آخر".ووصل النجم السنغالي ساديو ماني برفقة وكيل أعماله إلى مطار ميونيخ، صباح أمس الثلاثاء، لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونيخ، لتوقيع عقد مدته 3 سنوات مع العملاق الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي.لعب المهاجم السنغالي 269 مباراة مع ليفربول منذ قدومه من نادي ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.وحتى نهاية الموسم المنصرم، سجل ماني خلال فترة لعبه لليفربول 120 هدفًا، وصنع 48 هدفًا لزملائه، وتوج بـ 6 بطولات، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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ليفربول, نادي بايرن ميونخ