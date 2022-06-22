https://arabic.sputniknews.com/20220622/سفينة-تجارية-تركية-تبحر-من-ميناء-ماريوبول-بعد-محادثات-في-موسكو-حول-تصدير-الحبوب-1064036021.html

سفينة تجارية تركية تبحر من ميناء ماريوبول بعد محادثات في موسكو حول تصدير الحبوب

سفينة تجارية تركية تبحر من ميناء ماريوبول بعد محادثات في موسكو حول تصدير الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سفينة شحن تركية غادرت، اليوم الأربعاء، ميناء ماريوبول بعد جولة من المحادثات "البناءة" مع موسكو حول تصدير الحبوب، دون أن تحدد ما... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T11:23+0000

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وحسب "فرانس برس"، قالت الدفاع التركية في بيان: "الاجتماع في موسكو أعطى أول نتيجة ملموسة له".وأضافت: "بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع الطويل، غادرت سفينة الشحن الجافة التركية، التي كانت في انتظار لعدة أيام، ميناء ماريوبل".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ممثلي روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وأوضحت أن "الطرفان ناقشا مسألة الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فضلا عن سبل ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود".وأكدت على أهمية التعاون الثنائي، ما جعل من الممكن ضمان الخروج من ميناء ماريوبول، بما في ذلك سفينة الشحن التركية "آزوف كونكورد". وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة المشاورات.وأمس الثلاثاء، أعلن تليفزيون "milliyet" الرسمي التركي، أنه سيتم عقد اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل، في إسطنبول.كما أعلنت القناة أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.وذكرت القناة: "تجري تركيا حركة دبلوماسية منذ فترة لإنشاء آلية لضمان وصول مخزونات الحبوب في أوكرانيا إلى الأسواق العالمية بأمان".

https://arabic.sputniknews.com/20220622/ممثلو-روسيا-وتركيا-يناقشون-قضايا-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1064028933.html

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