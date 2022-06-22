https://arabic.sputniknews.com/20220622/سقوط-صاروخ-قرب-مقر-شركة-دانا-غاز-الإماراتية-في-محافظة-السليمانية-بكردستان-العراق-1064053945.html
سقوط صاروخ قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية في محافظة السليمانية بكردستان العراق
سقوط صاروخ قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية في محافظة السليمانية بكردستان العراق
أفاد مصدر أمني عراقي بأن صاروخا سقط بالقرب من مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية التي تعمل بمحافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أنه لا توجد... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:37+0000
2022-06-22T14:37+0000
2022-06-22T14:57+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني العراقي لسبوتنيك: "سقط صاروخ قرب السياج الخارجي لشركة "دانا غاز" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ولا أنباء عن ضحايا أو أضرار حتى الآن". وتتعرض بعض مناطق العاصمة بغداد وإقليم كرستان العراق بين الحسن والآخر، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، التي باتت شبه مستمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/حكومة-كردستان-العراق-تستنكر-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-على-أراضيها-1060047867.html
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العالم العربي, العراق
سقوط صاروخ قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية في محافظة السليمانية بكردستان العراق
14:37 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني عراقي بأن صاروخا سقط بالقرب من مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية التي تعمل بمحافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني العراقي لسبوتنيك: "سقط صاروخ
قرب السياج الخارجي لشركة "دانا غاز" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ولا أنباء عن ضحايا أو أضرار حتى الآن".
وتتعرض بعض مناطق العاصمة بغداد وإقليم كرستان العراق بين الحسن والآخر، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا
.
ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، التي باتت شبه مستمرة.