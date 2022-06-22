عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/سقوط-صاروخ-قرب-مقر-شركة-دانا-غاز-الإماراتية-في-محافظة-السليمانية-بكردستان-العراق-1064053945.html
سقوط صاروخ قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية في محافظة السليمانية بكردستان العراق
سقوط صاروخ قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية في محافظة السليمانية بكردستان العراق
أفاد مصدر أمني عراقي بأن صاروخا سقط بالقرب من مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية التي تعمل بمحافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أنه لا توجد... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:37+0000
2022-06-22T14:57+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102571/11/1025711137_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_895a19c9e9f3bd1a1ac2ac3f4fbea18b.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني العراقي لسبوتنيك: "سقط صاروخ قرب السياج الخارجي لشركة "دانا غاز" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ولا أنباء عن ضحايا أو أضرار حتى الآن". وتتعرض بعض مناطق العاصمة بغداد وإقليم كرستان العراق بين الحسن والآخر، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، التي باتت شبه مستمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/حكومة-كردستان-العراق-تستنكر-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-على-أراضيها-1060047867.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102571/11/1025711137_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_e0d60c2c4e1d3e244a1695243837b977.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

سقوط صاروخ قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية في محافظة السليمانية بكردستان العراق

14:37 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . Nazek Muhammadالجبال القديمة في كردستان العراق
الجبال القديمة في كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Nazek Muhammad
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر أمني عراقي بأن صاروخا سقط بالقرب من مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية التي تعمل بمحافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني العراقي لسبوتنيك: "سقط صاروخ قرب السياج الخارجي لشركة "دانا غاز" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ولا أنباء عن ضحايا أو أضرار حتى الآن".
وتتعرض بعض مناطق العاصمة بغداد وإقليم كرستان العراق بين الحسن والآخر، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.
ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، التي باتت شبه مستمرة.
إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
حكومة كردستان العراق تستنكر الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها
18 مارس, 08:04 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала