سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة... صور
© Sputnik . Ajwad Jradatسكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
© Sputnik . Ajwad Jradat
تحولت مياه الشاطئ في قطاع غزة الى زرقاء متلألئة، خالية من أي أثر لمياه الصرف الصحي، والرمال أصبحت ذهبية نظيفة، والهواء العليل يعبق برائحة الملح البحري، ليمنح مرتادي الشواطئ في غزة أول تجربة للاستمتاع بشواطئ نظيفة وآمنة منذ سنوات.
© Sputnik . Ajwad Jradatسكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
© Sputnik . Ajwad Jradat
على مدار السنوات الماضية، كانت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق مباشرة إلى مياه البحر قبالة غزة، ما تسبب في كارثة بيئية دمرت المتنفس الوحيد لسكان القطاع المحاصرين في الشريط الساحلي الضيق، لكن هذا الموسم مختلف، إذ يقول مسؤولو البيئة إن مرافق معالجة مياه الصرف الصحي كثفت عملياتها في أنحاء قطاع غزة ما قلل التلوث إلى أدنى معدلاته.
ويقول المواطن حسين عابد لوكالة "سبوتنيك": "لأول مرة منذ 15 سنة مضت، نرى البحر بهذه النظافة ، فقد كانت مياه الصرف الصحي تحرم الغزيين من السباحة والمجيء الى الشاطئ، لكن اليوم وبعد الإصلاحات الأخيرة، جئت مع عائلتي للاستمتاع بمياه البحر النظيفة والجلوس على الشاطئ".
© Sputnik . Ajwad Jradatسكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
© Sputnik . Ajwad Jradat
الشاطئ الرملي الطويل أصبح خالياً من معظم الأعلام الحمراء التي تحذر رواد الشواطئ من السباحة بسبب عشرات ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي كانت تتدفق في البحر كل يوم، مما شجع ألاف العائلات للقدوم الى الشاطئ، وبينما جلس الكبار حول طاولات بلاستيكية مستديرة على حافة المياه، أخذ الأطفال يلعبون بعوامات مطاطية قابلة للنفخ تحملهم فوق سطح الماء.
ويقول الغزي يوسف المصري لـ "سبوتنيك" : "نحن في قطاع غزة محاصرون، ولا يوجد متنفس غير البحر الذي يشعرنا بالأمل في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في القطاع، وأتمنى أن يبقى الشاطئ نظيفاً، فلقد شعرت وعائلتي أننا في بلد آخر لجمال الشاطئ والرمال الذهبية والجلسات الهادئة".
© Sputnik . Ajwad Jradatسكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويسكن في قطاع غزة، التي تبلغ مساحتها 370 كيلومترا مربعاً قرابة 2.3 مليون فلسطيني لا يستطيع معظمهم السفر للخارج، ويبلغ معدل الفقر والبطالة نحو 50 في المئة، بحسب السجلات المحلية والدولية، وتقول سلطة جودة البيئة والمياه في القطاع إن مياه الصرف الصحي التي تُلقى في البحر تعالج جزئيا الآن، ما يجعل 65 في المئة من الشاطئ آمناً ونظيفاً مع وجود خطط لزيادة النسبة.
© Sputnik . Ajwad Jradatسكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
© Sputnik . Ajwad Jradat