https://arabic.sputniknews.com/20220622/سكان-قطاع-غزة-يستمتعون-بالسباحة-في-مياه-بحر-نظيفة-لأول-مرة-منذ-15-سنة-صور-1064020452.html

سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة... صور

سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة... صور

تحولت مياه الشاطئ في قطاع غزة الى زرقاء متلألئة، خالية من أي أثر لمياه الصرف الصحي، والرمال أصبحت ذهبية نظيفة، والهواء العليل يعبق برائحة الملح البحري، ليمنح... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T06:49+0000

2022-06-22T06:49+0000

2022-06-22T06:49+0000

أخبار قطاع غزة

تقارير سبوتنيك

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على مدار السنوات الماضية، كانت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق مباشرة إلى مياه البحر قبالة غزة، ما تسبب في كارثة بيئية دمرت المتنفس الوحيد لسكان القطاع المحاصرين في الشريط الساحلي الضيق، لكن هذا الموسم مختلف، إذ يقول مسؤولو البيئة إن مرافق معالجة مياه الصرف الصحي كثفت عملياتها في أنحاء قطاع غزة ما قلل التلوث إلى أدنى معدلاته.الشاطئ الرملي الطويل أصبح خالياً من معظم الأعلام الحمراء التي تحذر رواد الشواطئ من السباحة بسبب عشرات ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي كانت تتدفق في البحر كل يوم، مما شجع ألاف العائلات للقدوم الى الشاطئ، وبينما جلس الكبار حول طاولات بلاستيكية مستديرة على حافة المياه، أخذ الأطفال يلعبون بعوامات مطاطية قابلة للنفخ تحملهم فوق سطح الماء.ويسكن في قطاع غزة، التي تبلغ مساحتها 370 كيلومترا مربعاً قرابة 2.3 مليون فلسطيني لا يستطيع معظمهم السفر للخارج، ويبلغ معدل الفقر والبطالة نحو 50 في المئة، بحسب السجلات المحلية والدولية، وتقول سلطة جودة البيئة والمياه في القطاع إن مياه الصرف الصحي التي تُلقى في البحر تعالج جزئيا الآن، ما يجعل 65 في المئة من الشاطئ آمناً ونظيفاً مع وجود خطط لزيادة النسبة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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