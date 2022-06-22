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https://arabic.sputniknews.com/20220622/شاكيد-حليفة-بينيت-الأولى-أوافق-على-المشاركة-في-حكومة-بديلة-بقيادة-نتنياهو-1064053155.html
شاكيد حليفة بينيت الأولى: أوافق على المشاركة في حكومة بديلة بقيادة نتنياهو
شاكيد حليفة بينيت الأولى: أوافق على المشاركة في حكومة بديلة بقيادة نتنياهو
قالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، إنها ستوافق على الجلوس في حكومة بديلة برئاسة بنيامين نتنياهو في الكنيست الحالي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:32+0000
2022-06-22T14:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
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في حالة تشكيل حكومة بديلة، سوف تضطر شاكيد إلى الاستقالة - لأنه على أي حال سيتم استبدال جميع الوزراء وأداء آخرين اليمين الدستورية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وشاكيد هي رقم "2" في حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنفتالي بينيت والذي أعلن مساء الإثنين عن التوجه لحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، وذلك بعد انقسامات حادة في الائتلاف المكون من 8 أحزاب غير متجانسة أيدولوجيا أدت إلى خسارته الأغلبية البرلمانية.وتسعى المعارضة بقيادة نتنياهو إلى كسب أصوات اليمين من الائتلاف الحكومي المتفكك برئاسة بينيت في محاولة لإقامة حكومة بديلة في الكنيست الحالي وتجنب الذهاب لانتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صوت الكنيست بأغلبية على القراءة التمهيدية لحل نفسه، فيما يتعين التصويت بثلاث قراءات أخرى على مشروع القانون ليصبح ساريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/-الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-على-حل-نفسه-بأغلبية-110-أصوات-1064031477.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو

شاكيد حليفة بينيت الأولى: أوافق على المشاركة في حكومة بديلة بقيادة نتنياهو

14:32 GMT 22.06.2022
© AP Photo / ATEF SAFADIنفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو
نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / ATEF SAFADI
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قالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، إنها ستوافق على الجلوس في حكومة بديلة برئاسة بنيامين نتنياهو في الكنيست الحالي.
في حالة تشكيل حكومة بديلة، سوف تضطر شاكيد إلى الاستقالة - لأنه على أي حال سيتم استبدال جميع الوزراء وأداء آخرين اليمين الدستورية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وشاكيد هي رقم "2" في حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنفتالي بينيت والذي أعلن مساء الإثنين عن التوجه لحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، وذلك بعد انقسامات حادة في الائتلاف المكون من 8 أحزاب غير متجانسة أيدولوجيا أدت إلى خسارته الأغلبية البرلمانية.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه بأغلبية 110 أصوات
10:27 GMT
وتسعى المعارضة بقيادة نتنياهو إلى كسب أصوات اليمين من الائتلاف الحكومي المتفكك برئاسة بينيت في محاولة لإقامة حكومة بديلة في الكنيست الحالي وتجنب الذهاب لانتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صوت الكنيست بأغلبية على القراءة التمهيدية لحل نفسه، فيما يتعين التصويت بثلاث قراءات أخرى على مشروع القانون ليصبح ساريا.
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