https://arabic.sputniknews.com/20220622/صاروخ-صيني-يهدد-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-في-المحيط-الهادئ-1064054807.html

صاروخ صيني يهدد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ

صاروخ صيني يهدد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ

يصنف صاروخ "دي إف - 26" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تطورها الصين ويعرف باسم "دونغ فينغ - 26". 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T14:57+0000

2022-06-22T14:57+0000

2022-06-22T14:57+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101842/68/1018426828_0:148:2730:1684_1920x0_80_0_0_e0a1ee2192ed7a340f8f28f7917ce2fc.jpg

يصل مدى الصاروخ إلى 4 آلاف كيلومتر، وهو أول صاروخ صيني برأس حربية تقليدية يمكن استخدامه في قصف جزيرة غوام الأمريكية، التي تعد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ.ويعد الصاروخ أول صاروخ صيني يمكن استخدامه في تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف تقع على بعد آلاف الكيلومترات من الصين، حسبما ذكر موقع "مسيل ثريت" الأمريكي.ينتمي الصاروخ إلى فئة الصواريخ المحمولة على مركبات متحركة، ويصل طوله إلى 14 مترا وقطره 1.4 متر.يصل وزن الصاروخ عند الإطلاق إلى 20 طنا، بينما يمكنه حمل رأس حربي يتراوح وزنه بين 1200 و1800 كيلوغرام.ويمكن الصاروخ أن يحمل رأسا حربية تقليدية أو نووية، ويتكون الصاروخ من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب ويرجع تاريخ دخوله الخدمة في الجيش الصيني إلى عام 2016.وتكمن أهمية جزيرة "غوام" من الناحية العسكرية في أنها تضم عددا من القواعد العسكرية الأمريكية البرية والبحرية والجوية، التي تقع في نطاق استهداف الصواريخ الصينية لأنها لا تبعد عن الصين سوى 1700 ميل (نحو 3100 كيلومتر).ويوجد في الجزيرة قاعدة "أندرسون" الجوية، التي توجد فيها قاذفات "بي - 52" الاستراتيجية وقاعدة بحرية تابعة تضم العديد من الغواصات.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/ما-أهمية-جزيرة-غوام--للجيش-الأمريكي-في-أي-حرب-محتملة-مع-الصين-1064040184.html

https://arabic.sputniknews.com/20220620/الصين-تعلن-نجاح-تجربة-اعتراض-صاروخ-1063896297.html

https://arabic.sputniknews.com/20210821/الجيش-الصيني-يختبر-نوعا-جديدا-من-الصواريخ-1049897551.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري