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https://arabic.sputniknews.com/20220622/صاروخ-صيني-يهدد-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-في-المحيط-الهادئ-1064054807.html
صاروخ صيني يهدد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
صاروخ صيني يهدد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
يصنف صاروخ "دي إف - 26" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تطورها الصين ويعرف باسم "دونغ فينغ - 26". 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:57+0000
2022-06-22T14:57+0000
رصد عسكري
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يصل مدى الصاروخ إلى 4 آلاف كيلومتر، وهو أول صاروخ صيني برأس حربية تقليدية يمكن استخدامه في قصف جزيرة غوام الأمريكية، التي تعد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ.ويعد الصاروخ أول صاروخ صيني يمكن استخدامه في تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف تقع على بعد آلاف الكيلومترات من الصين، حسبما ذكر موقع "مسيل ثريت" الأمريكي.ينتمي الصاروخ إلى فئة الصواريخ المحمولة على مركبات متحركة، ويصل طوله إلى 14 مترا وقطره 1.4 متر.يصل وزن الصاروخ عند الإطلاق إلى 20 طنا، بينما يمكنه حمل رأس حربي يتراوح وزنه بين 1200 و1800 كيلوغرام.ويمكن الصاروخ أن يحمل رأسا حربية تقليدية أو نووية، ويتكون الصاروخ من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب ويرجع تاريخ دخوله الخدمة في الجيش الصيني إلى عام 2016.وتكمن أهمية جزيرة "غوام" من الناحية العسكرية في أنها تضم عددا من القواعد العسكرية الأمريكية البرية والبحرية والجوية، التي تقع في نطاق استهداف الصواريخ الصينية لأنها لا تبعد عن الصين سوى 1700 ميل (نحو 3100 كيلومتر).ويوجد في الجزيرة قاعدة "أندرسون" الجوية، التي توجد فيها قاذفات "بي - 52" الاستراتيجية وقاعدة بحرية تابعة تضم العديد من الغواصات.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ما-أهمية-جزيرة-غوام--للجيش-الأمريكي-في-أي-حرب-محتملة-مع-الصين-1064040184.html
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الصين-تعلن-نجاح-تجربة-اعتراض-صاروخ-1063896297.html
https://arabic.sputniknews.com/20210821/الجيش-الصيني-يختبر-نوعا-جديدا-من-الصواريخ-1049897551.html
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رصد عسكري

صاروخ صيني يهدد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ

14:57 GMT 22.06.2022
© Photo / IceUnshatteredصاروخ بالستي صيني من طراز "دونفين-15"
صاروخ بالستي صيني من طراز دونفين-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Photo / IceUnshattered
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يصنف صاروخ "دي إف - 26" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تطورها الصين ويعرف باسم "دونغ فينغ - 26".
يصل مدى الصاروخ إلى 4 آلاف كيلومتر، وهو أول صاروخ صيني برأس حربية تقليدية يمكن استخدامه في قصف جزيرة غوام الأمريكية، التي تعد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ.
القاذفة بي 52 ستراتوفورتريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
ما أهمية جزيرة غوام للجيش الأمريكي في أي حرب محتملة مع الصين؟
12:15 GMT
ويعد الصاروخ أول صاروخ صيني يمكن استخدامه في تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف تقع على بعد آلاف الكيلومترات من الصين، حسبما ذكر موقع "مسيل ثريت" الأمريكي.
كما تم اختبار نسخة بحرية مضادة للسفن تحمل اسم "دي إف 26 بي" عام 2020.
ينتمي الصاروخ إلى فئة الصواريخ المحمولة على مركبات متحركة، ويصل طوله إلى 14 مترا وقطره 1.4 متر.
صواريخ صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الصين تعلن نجاح تجربة اعتراض صاروخ
20 يونيو, 09:11 GMT
يصل وزن الصاروخ عند الإطلاق إلى 20 طنا، بينما يمكنه حمل رأس حربي يتراوح وزنه بين 1200 و1800 كيلوغرام.
ويمكن الصاروخ أن يحمل رأسا حربية تقليدية أو نووية، ويتكون الصاروخ من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب ويرجع تاريخ دخوله الخدمة في الجيش الصيني إلى عام 2016.
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2021
الجيش الصيني يختبر نوعا جديدا من الصواريخ
21 أغسطس 2021, 08:09 GMT
وتكمن أهمية جزيرة "غوام" من الناحية العسكرية في أنها تضم عددا من القواعد العسكرية الأمريكية البرية والبحرية والجوية، التي تقع في نطاق استهداف الصواريخ الصينية لأنها لا تبعد عن الصين سوى 1700 ميل (نحو 3100 كيلومتر).
ويوجد في الجزيرة قاعدة "أندرسون" الجوية، التي توجد فيها قاذفات "بي - 52" الاستراتيجية وقاعدة بحرية تابعة تضم العديد من الغواصات.
بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا
بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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