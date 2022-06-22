https://arabic.sputniknews.com/20220622/صحيفة-البينتاغون-غير-رأيه-حول-تسليح-أوكرانيا-1064053820.html
صحيفة: البنتاغون غير رأيه حول تسليح أوكرانيا
صحيفة: البنتاغون غير رأيه حول تسليح أوكرانيا
أفادت صحيفة "ناشونال إنترست" الأمريكية بأن البنتاغون غير رأيه بشأن تزويد نظام كييف بطائرات مسيرة من نوع "أم كيو -1 سي" خوفا من سقوطها أثناء المعارك الضارية في... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:38+0000
2022-06-22T14:38+0000
2022-06-22T14:39+0000
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وذكرت الصحيفة أن "هناك مخاوف أمريكية تخيم على احتمال إسقاط القوات الروسية طائرات بدون طيار من طراز "أم كيو -1 سي"، وبالتالي حصولها على التكنولوجيا السرية".وبحسب ناشونال إنترست فإن "منتج تلك الطائرات المسيرة يمكنه استبدال المكونات الحساسة فيها بأخرى أقل تطورا، الأمر الذي سيقلل من قدرات الطائرة، ويتطلب شهرين تقريبا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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صحيفة: البنتاغون غير رأيه حول تسليح أوكرانيا
14:38 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "ناشونال إنترست" الأمريكية بأن البنتاغون غير رأيه بشأن تزويد نظام كييف بطائرات مسيرة من نوع "أم كيو -1 سي" خوفا من سقوطها أثناء المعارك الضارية في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن "هناك مخاوف أمريكية تخيم على احتمال إسقاط القوات الروسية طائرات بدون طيار من طراز "أم كيو -1 سي"، وبالتالي حصولها على التكنولوجيا السرية".
وبحسب ناشونال إنترست فإن "منتج تلك الطائرات المسيرة يمكنه استبدال المكونات الحساسة فيها بأخرى أقل تطورا، الأمر الذي سيقلل من قدرات الطائرة، ويتطلب شهرين تقريبا".