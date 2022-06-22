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https://arabic.sputniknews.com/20220622/صيني-من-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-يقوم-بمهام-مذهلة-فيديو-1064059941.html
صيني من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بمهام مذهلة... فيديو
صيني من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بمهام مذهلة... فيديو
يعتقد البعض أن ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون دوما في احتياج للآخرين لمساعدتهم، لكن الكثير من القصص الملهمة تؤكد أن العزيمة تصنع النجاح أيا كانت العقبات التي... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:12+0000
2022-06-22T16:12+0000
منوعات
نادي الفيديو
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ومن بين القصص الملهمة لذوي الاحتياجات الخاصة قصة شاب صيني يقوم بمهام مذهلة رغم أنه فقد ذراعيه.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد ما يقوم به الشاب الصيني من أنشطة حياتية بمهارة ربما لا يصل إليها آخرون بكامل قواهم البدنية.وتقول الصحيفة إن ما يقوم به الشاب الصيني يؤكد أن فقد أي من أجزاء الجسم لا يمكن أن يكون عائقا أمام أي شخص يصر على النجاح.وتقول الصحيفة إن هذا الشاب الذي لا يملك ذراعين ولد في منقطة فقيرة، ورغم أنه لم يكمل دراسته، استطاع تعلم الكثير من المهارات الحياتية وإتقان استخدام ساقيه لإنجاز جميع ما يحتاجه من مهام بداية من الرياضة إلى الطعام والشراب وحتى الرسم وخياطة الملابس.
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منوعات, نادي الفيديو

صيني من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بمهام مذهلة... فيديو

16:12 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Karim Taibiمدرسة "دلال المغربي".. مصنع أحلام الأطفال السوريين ذوي الاحتياجات الخاصة
مدرسة دلال المغربي.. مصنع أحلام الأطفال السوريين ذوي الاحتياجات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Karim Taibi
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يعتقد البعض أن ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون دوما في احتياج للآخرين لمساعدتهم، لكن الكثير من القصص الملهمة تؤكد أن العزيمة تصنع النجاح أيا كانت العقبات التي تواجه صاحبه.
ومن بين القصص الملهمة لذوي الاحتياجات الخاصة قصة شاب صيني يقوم بمهام مذهلة رغم أنه فقد ذراعيه.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد ما يقوم به الشاب الصيني من أنشطة حياتية بمهارة ربما لا يصل إليها آخرون بكامل قواهم البدنية.
وتقول الصحيفة إن ما يقوم به الشاب الصيني يؤكد أن فقد أي من أجزاء الجسم لا يمكن أن يكون عائقا أمام أي شخص يصر على النجاح.
وتقول الصحيفة إن هذا الشاب الذي لا يملك ذراعين ولد في منقطة فقيرة، ورغم أنه لم يكمل دراسته، استطاع تعلم الكثير من المهارات الحياتية وإتقان استخدام ساقيه لإنجاز جميع ما يحتاجه من مهام بداية من الرياضة إلى الطعام والشراب وحتى الرسم وخياطة الملابس.
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