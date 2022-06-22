عربي
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية في يوم واحد
https://arabic.sputniknews.com/20220622/طالبان-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-300-قتيل-1064025775.html
"طالبان" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 300 قتيل
"طالبان" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 300 قتيل
أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى 300 قتيل ونحو 500 مصاب. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:57+0000
2022-06-22T08:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064025395_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_694bad3d960ac3af485f6627ba021c31.jpg
كابول - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بلال كريمي، في بيان "ببالغ الحزن علمنا أن زلزالا قويا قد وقع الليلة الماضية في مناطق جيان، وناكا، وبرمال، وزيروك ، وسبيرا في مقاطعتي خوست وباكتيكا، وحتى الآن ورد أن مئات المنازل دمرت ولسوء الحظ استشهد أكثر من 300 شخص وجرح أكثر من 500".ونوه بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.ودعا المسؤول الأفغاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية".وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-255-شخصا-وإصابة-155-آخرين-فيديو-1064020227.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064025395_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_e348f8b75302effc66b97e4f78f57495.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم

"طالبان" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 300 قتيل

08:57 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
تابعنا عبرTelegram
أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى 300 قتيل ونحو 500 مصاب.
كابول - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بلال كريمي، في بيان "ببالغ الحزن علمنا أن زلزالا قويا قد وقع الليلة الماضية في مناطق جيان، وناكا، وبرمال، وزيروك ، وسبيرا في مقاطعتي خوست وباكتيكا، وحتى الآن ورد أن مئات المنازل دمرت ولسوء الحظ استشهد أكثر من 300 شخص وجرح أكثر من 500".
ونوه بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
ودعا المسؤول الأفغاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.
وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 280 شخصا وإصابة 600 آخرين... فيديو
06:45 GMT
وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية".
وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".
ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.
وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала