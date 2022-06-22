https://arabic.sputniknews.com/20220622/طالبان-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-300-قتيل-1064025775.html
"طالبان" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 300 قتيل
"طالبان" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 300 قتيل
أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى 300 قتيل ونحو 500 مصاب. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:57+0000
2022-06-22T08:57+0000
2022-06-22T08:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064025395_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_694bad3d960ac3af485f6627ba021c31.jpg
كابول - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بلال كريمي، في بيان "ببالغ الحزن علمنا أن زلزالا قويا قد وقع الليلة الماضية في مناطق جيان، وناكا، وبرمال، وزيروك ، وسبيرا في مقاطعتي خوست وباكتيكا، وحتى الآن ورد أن مئات المنازل دمرت ولسوء الحظ استشهد أكثر من 300 شخص وجرح أكثر من 500".ونوه بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.ودعا المسؤول الأفغاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية".وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-255-شخصا-وإصابة-155-آخرين-فيديو-1064020227.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064025395_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_e348f8b75302effc66b97e4f78f57495.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
"طالبان" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 300 قتيل
تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى 300 قتيل ونحو 500 مصاب.
كابول - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بلال كريمي، في بيان "ببالغ الحزن علمنا أن زلزالا قويا قد وقع الليلة الماضية في مناطق جيان، وناكا، وبرمال، وزيروك ، وسبيرا في مقاطعتي خوست وباكتيكا، وحتى الآن ورد أن مئات المنازل دمرت ولسوء الحظ استشهد أكثر من 300 شخص وجرح أكثر من 500".
ونوه بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
ودعا المسؤول الأفغاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.
وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.
وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك
": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية".
وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".
ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.
وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر
.