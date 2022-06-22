https://arabic.sputniknews.com/20220622/قديروف-يؤكد-وجود-جنود-من-القوات-الخاصة-البريطانية-في-أوكرانيا-1064055768.html
قديروف يؤكد وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا
قديروف يؤكد وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، "لقطة شاشة" من حساب الصحفي على "تويتر"، يقود مراسلات مع مرتزق من الولايات المتحدة، ويشير إلى وجود قوات خاصة بريطانية في منطقة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:03+0000
2022-06-22T15:03+0000
2022-06-22T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وكتب قديروف: "نشر الصحفي سيث هارب مراسلات على تويتر مع مرتزق من الولايات المتحدة يشارك في الأعمال العدائية إلى جانب الجيش الأوكراني. يشرح المرتزق كيف تسير الأمور على الجانب الأوكراني. شكاوى مستمرة حول القيادة والأفراد العسكريين عديمي الخبرة تماما. في الوقت نفسه، أكد المواطن الأمريكي، على وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في منطقة القتال".برأيه، هذا "يمكن اعتباره تدخلا مباشرا في الصراع، دعونا لا نتسرع. أنا متأكد من أن بوريس جونسون سيصدر قريبا بيانا متناقضا آخر".وعن المرتزق الأمريكي قال قديروف: "جندي فقير يشكو من ضعف تدريب الجنود الأوكرانيين والاتصالات وأكثر من ذلك بكثير". وأكد قديروف أن شخصا ما تمكن من "تبخير" قناص بريطاني من القوات الخاصة برصاصة من ناقلة جند مدرعة".وختم: "القصة بصراحة مفجعة. اضطراب مثير للسخرية، هكذا يصف المرتزق من الولايات المتحدة الوضع الحالي في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا. وهي وجهة نظر بالطبع أتفق معها تماما".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/قديروف-يعلن-عن-خسائر-فادحة-بين-صفوف-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063842109.html
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روسيا
قديروف يؤكد وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا
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نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، "لقطة شاشة" من حساب الصحفي على "تويتر"، يقود مراسلات مع مرتزق من الولايات المتحدة، ويشير إلى وجود قوات خاصة بريطانية في منطقة القتال بأوكرانيا.
وكتب قديروف: "نشر الصحفي سيث هارب مراسلات على تويتر مع مرتزق من الولايات المتحدة يشارك في الأعمال العدائية إلى جانب الجيش الأوكراني. يشرح المرتزق كيف تسير الأمور على الجانب الأوكراني. شكاوى مستمرة حول القيادة والأفراد العسكريين عديمي الخبرة تماما. في الوقت نفسه، أكد المواطن الأمريكي، على وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في منطقة القتال".
برأيه، هذا "يمكن اعتباره تدخلا مباشرا في الصراع، دعونا لا نتسرع. أنا متأكد من أن بوريس جونسون سيصدر قريبا بيانا متناقضا آخر".
وعن المرتزق الأمريكي قال قديروف: "جندي فقير يشكو من ضعف تدريب الجنود الأوكرانيين والاتصالات وأكثر من ذلك بكثير". وأكد قديروف أن شخصا ما تمكن من "تبخير" قناص بريطاني من القوات الخاصة برصاصة من ناقلة جند مدرعة".
وختم: "القصة بصراحة مفجعة. اضطراب مثير للسخرية، هكذا يصف المرتزق من الولايات المتحدة الوضع الحالي في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا. وهي وجهة نظر بالطبع أتفق معها تماما".