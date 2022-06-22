عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/قديروف-يؤكد-وجود-جنود-من-القوات-الخاصة-البريطانية-في-أوكرانيا-1064055768.html
قديروف يؤكد وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا
قديروف يؤكد وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، "لقطة شاشة" من حساب الصحفي على "تويتر"، يقود مراسلات مع مرتزق من الولايات المتحدة، ويشير إلى وجود قوات خاصة بريطانية في منطقة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:03+0000
2022-06-22T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046994653_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ba523a550164c96bcb8c65ee8d83544a.jpg
وكتب قديروف: "نشر الصحفي سيث هارب مراسلات على تويتر مع مرتزق من الولايات المتحدة يشارك في الأعمال العدائية إلى جانب الجيش الأوكراني. يشرح المرتزق كيف تسير الأمور على الجانب الأوكراني. شكاوى مستمرة حول القيادة والأفراد العسكريين عديمي الخبرة تماما. في الوقت نفسه، أكد المواطن الأمريكي، على وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في منطقة القتال".برأيه، هذا "يمكن اعتباره تدخلا مباشرا في الصراع، دعونا لا نتسرع. أنا متأكد من أن بوريس جونسون سيصدر قريبا بيانا متناقضا آخر".وعن المرتزق الأمريكي قال قديروف: "جندي فقير يشكو من ضعف تدريب الجنود الأوكرانيين والاتصالات وأكثر من ذلك بكثير". وأكد قديروف أن شخصا ما تمكن من "تبخير" قناص بريطاني من القوات الخاصة برصاصة من ناقلة جند مدرعة".وختم: "القصة بصراحة مفجعة. اضطراب مثير للسخرية، هكذا يصف المرتزق من الولايات المتحدة الوضع الحالي في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا. وهي وجهة نظر بالطبع أتفق معها تماما".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/قديروف-يعلن-عن-خسائر-فادحة-بين-صفوف-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063842109.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046994653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f9406d29fee8226c9d6664b70e68a45e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

قديروف يؤكد وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا

15:03 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، "لقطة شاشة" من حساب الصحفي على "تويتر"، يقود مراسلات مع مرتزق من الولايات المتحدة، ويشير إلى وجود قوات خاصة بريطانية في منطقة القتال بأوكرانيا.
وكتب قديروف: "نشر الصحفي سيث هارب مراسلات على تويتر مع مرتزق من الولايات المتحدة يشارك في الأعمال العدائية إلى جانب الجيش الأوكراني. يشرح المرتزق كيف تسير الأمور على الجانب الأوكراني. شكاوى مستمرة حول القيادة والأفراد العسكريين عديمي الخبرة تماما. في الوقت نفسه، أكد المواطن الأمريكي، على وجود جنود من القوات الخاصة البريطانية في منطقة القتال".
برأيه، هذا "يمكن اعتباره تدخلا مباشرا في الصراع، دعونا لا نتسرع. أنا متأكد من أن بوريس جونسون سيصدر قريبا بيانا متناقضا آخر".
وعن المرتزق الأمريكي قال قديروف: "جندي فقير يشكو من ضعف تدريب الجنود الأوكرانيين والاتصالات وأكثر من ذلك بكثير". وأكد قديروف أن شخصا ما تمكن من "تبخير" قناص بريطاني من القوات الخاصة برصاصة من ناقلة جند مدرعة".
وختم: "القصة بصراحة مفجعة. اضطراب مثير للسخرية، هكذا يصف المرتزق من الولايات المتحدة الوضع الحالي في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا. وهي وجهة نظر بالطبع أتفق معها تماما".
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
قديروف يعلن عن خسائر فادحة بين صفوف المرتزقة في أوكرانيا
19 يونيو, 06:10 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала