https://arabic.sputniknews.com/20220622/قطر-بيع-12-مليون-تذكرة-لأول-مرة-في-تاريخ-منافسات-كأس-العالم--1064045001.html
قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة لأول مرة في تاريخ منافسات كأس العالم
قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة لأول مرة في تاريخ منافسات كأس العالم
قال منظمو كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم الأربعاء، إن نحو 1.2 مليون تذكرة لمنافسات البطولة الكروية الأهم بيعت بالفعل حتى الآن، وهو رقم قياسي للمبيعات... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:59+0000
2022-06-22T12:59+0000
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أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وذكر حسن الذوادي، كبير منظمي التذاكر في منتدى قطر الاقتصادي: "أعتقد أنه تم بالفعل شراء 1.2 مليون تذكرة"، وهو رقم أكده مسؤولو اللجنة المنظمة، بحسب ما نقلته "فرانس برس".تنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.ومن المحتمل أن يشهد المونديال أمورا هي الأولى من نوعها، بعدما أتم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل.وذكرت تقارير إعلامية أنه من المنتظر أن تساعد الروبوتات مسؤولي المباراة في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل يثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للفيفا قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/قطر-تدرج-اسم-تايوان-في-استمارة-كأس-العالم-1063768936.html
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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة لأول مرة في تاريخ منافسات كأس العالم
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قال منظمو كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم الأربعاء، إن نحو 1.2 مليون تذكرة لمنافسات البطولة الكروية الأهم بيعت بالفعل حتى الآن، وهو رقم قياسي للمبيعات يسجل لأول مرة.
وذكر حسن الذوادي، كبير منظمي التذاكر في منتدى قطر الاقتصادي: "أعتقد أنه تم بالفعل شراء 1.2 مليون تذكرة"، وهو رقم أكده مسؤولو اللجنة المنظمة، بحسب ما نقلته "فرانس برس".
تنظم منافسات مونديال قطر 2022
المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
ومن المحتمل أن يشهد المونديال أمورا هي الأولى من نوعها، بعدما أتم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المنتظر أن تساعد الروبوتات
مسؤولي المباراة في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل يثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.
ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للفيفا قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.