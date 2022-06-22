https://arabic.sputniknews.com/20220622/كوريا-الجنوبية-بيونغ-يانغ-تؤجل-تجربتها-النووية-بسبب-الصين-1064058503.html
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تؤجل تجربتها النووية بسبب الصين
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تؤجل تجربتها النووية بسبب الصين
قال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن الجارة الشمالية قد تؤجل ما يفترض أن تكون تجربتها النووية السابعة نظرا للتقويم السياسي للصين ووضع فيروس... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:40+0000
2022-06-22T15:40+0000
2022-06-22T15:40+0000
كوريا الشمالية
الصين
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أفادت تقارير في الأيام الماضي، بأن كوريا الشمالية تستعد منذ أسابيع لتجربة نووية في موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية ولم تتبق سوى خطوة وحيدة أمامها هي "القرار السياسي" للزعيم كيم جونغ أون.وقال المسؤول الجنوبي للصحفيين في إشارة إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في الخريف: "أعتقد أن الصين وكورونا يلعبان دورا في هذا"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف: "يبدو أن كوريا الشمالية تبذل جهودا كبيرة بدافع القلق من الفوضى الكبيرة التي قد تنتج عن تجربة نووية سابعة، لكننا لم نتمكن من التحقق منها".وذكرت الوكالة أنه ينظر إلى الصين "باعتبارها الحليف السياسي الرئيسي لكوريا الشمالية والجهة الاقتصادية الممولة لها، وأن القيام باستفزاز كبير قبل حدث سياسي رئيسي قد يضر بعلاقاتها مع بكين".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/صحيفة-كوريا-الشمالية-تستعد-لكل-الاحتمالات-تحت-راية-المواجهة-المباشرة-1064054670.html
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كوريا الشمالية, الصين
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تؤجل تجربتها النووية بسبب الصين
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قال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن الجارة الشمالية قد تؤجل ما يفترض أن تكون تجربتها النووية السابعة نظرا للتقويم السياسي للصين ووضع فيروس كورونا في البلاد.
أفادت تقارير في الأيام الماضي، بأن كوريا الشمالية تستعد منذ أسابيع لتجربة نووية
في موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية ولم تتبق سوى خطوة وحيدة أمامها هي "القرار السياسي" للزعيم كيم جونغ أون.
وقال المسؤول الجنوبي للصحفيين في إشارة إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في الخريف: "أعتقد أن الصين وكورونا
يلعبان دورا في هذا"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضاف: "يبدو أن كوريا الشمالية
تبذل جهودا كبيرة بدافع القلق من الفوضى الكبيرة التي قد تنتج عن تجربة نووية سابعة، لكننا لم نتمكن من التحقق منها".
وذكرت الوكالة أنه ينظر إلى الصين "باعتبارها الحليف السياسي الرئيسي لكوريا الشمالية والجهة الاقتصادية الممولة لها، وأن القيام باستفزاز كبير قبل حدث سياسي رئيسي قد يضر بعلاقاتها مع بكين".