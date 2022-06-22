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كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بجدرى القرود
كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بجدرى القرود
أفادت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أول حالة إصابة من جدري القرود قادمة من الخارج. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:36+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات رئيس المركز، بايك كيونج نان، الذي قال إنه "وفقا لنتائج التحليل من بين الحالتين المشتبه بهما جدري القرود تأكد إصابة شخص واحد بالمرض".وأضاف قائلا: "المريض مواطن من كوريا الجنوبية وعاد إلى البلاد في 21 يونيو/حزيران من ألمانيا، حيث قبل وصوله ظهرت عليه أعراض مثل الصداع وانخفاض درجة الحرارة والتعب والآفات الجلدية، لذلك اتصل بالوكالة بنفسه عند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي".وتابع قائلا: "بعد ذلك تم نقله على الفور إلى مركز إنتشون الطبي ويخضع الآن للعلاج".يشار إلى أن جدري القرود، كان قد اكتشف لأول مرة عام 1958 وتظهر أعراضه في شكل حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه كثيرا جدري الماء على اليدين والوجه.
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العالم

كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بجدرى القرود

07:36 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / Yonhap / Stringerأم تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في سئول، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كوريا الجنوبية 25 أغسطس 2020
أم تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في سئول، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كوريا الجنوبية 25 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Yonhap / Stringer
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أفادت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أول حالة إصابة من جدري القرود قادمة من الخارج.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات رئيس المركز، بايك كيونج نان، الذي قال إنه "وفقا لنتائج التحليل من بين الحالتين المشتبه بهما جدري القرود تأكد إصابة شخص واحد بالمرض".
وأضاف قائلا: "المريض مواطن من كوريا الجنوبية وعاد إلى البلاد في 21 يونيو/حزيران من ألمانيا، حيث قبل وصوله ظهرت عليه أعراض مثل الصداع وانخفاض درجة الحرارة والتعب والآفات الجلدية، لذلك اتصل بالوكالة بنفسه عند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي".
وتابع قائلا: "بعد ذلك تم نقله على الفور إلى مركز إنتشون الطبي ويخضع الآن للعلاج".
يشار إلى أن جدري القرود، كان قد اكتشف لأول مرة عام 1958 وتظهر أعراضه في شكل حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه كثيرا جدري الماء على اليدين والوجه.
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