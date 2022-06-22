https://arabic.sputniknews.com/20220622/كوريا-الجنوبية-تسجل-أول-حالة-إصابة-بجدرى-القرود-1064022758.html
كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بجدرى القرود
كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بجدرى القرود
أفادت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أول حالة إصابة من جدري القرود قادمة من الخارج. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:36+0000
2022-06-22T07:36+0000
2022-06-22T07:36+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات رئيس المركز، بايك كيونج نان، الذي قال إنه "وفقا لنتائج التحليل من بين الحالتين المشتبه بهما جدري القرود تأكد إصابة شخص واحد بالمرض".وأضاف قائلا: "المريض مواطن من كوريا الجنوبية وعاد إلى البلاد في 21 يونيو/حزيران من ألمانيا، حيث قبل وصوله ظهرت عليه أعراض مثل الصداع وانخفاض درجة الحرارة والتعب والآفات الجلدية، لذلك اتصل بالوكالة بنفسه عند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي".وتابع قائلا: "بعد ذلك تم نقله على الفور إلى مركز إنتشون الطبي ويخضع الآن للعلاج".يشار إلى أن جدري القرود، كان قد اكتشف لأول مرة عام 1958 وتظهر أعراضه في شكل حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه كثيرا جدري الماء على اليدين والوجه.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بجدرى القرود
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أفادت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أول حالة إصابة من جدري القرود قادمة من الخارج.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات رئيس المركز، بايك كيونج نان، الذي قال إنه "وفقا لنتائج التحليل من بين الحالتين المشتبه بهما جدري القرود تأكد إصابة شخص واحد بالمرض".
وأضاف قائلا: "المريض مواطن من كوريا الجنوبية وعاد إلى البلاد في 21 يونيو/حزيران من ألمانيا، حيث قبل وصوله ظهرت عليه أعراض مثل الصداع وانخفاض درجة الحرارة والتعب والآفات الجلدية، لذلك اتصل بالوكالة بنفسه عند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي".
وتابع قائلا: "بعد ذلك تم نقله على الفور إلى مركز إنتشون الطبي ويخضع الآن للعلاج".
يشار إلى أن جدري القرود، كان قد اكتشف لأول مرة عام 1958 وتظهر أعراضه
في شكل حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه كثيرا جدري الماء على اليدين والوجه.