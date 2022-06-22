https://arabic.sputniknews.com/20220622/لماذا-تحتاج-كوريا-الشمالية-لإجراء-تجارب-نووية-جديدة-1064042628.html
لماذا تحتاج كوريا الشمالية لإجراء تجارب نووية جديدة؟
لماذا تحتاج كوريا الشمالية لإجراء تجارب نووية جديدة؟
قال مسؤول دفاعي في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ تحتاج إلى إجراء تجارب نووية جديدة حتى تكون قادرة على إنتاج رؤوس حربية تناسب صواريخها النووية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:29+0000
2022-06-22T12:29+0000
2022-06-22T12:29+0000
رصد عسكري
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن المسؤول الدفاعي الكوري الجنوبي، أدلى بتلك التصريحات، اليوم الأربعاء، حول قدرات كوريا الشمالية النووية.ولفت المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن بيونغ يانغ تحتاج إلى إنتاج رؤوس حربية بحجم أصغر لتكون قادرة على إطلاقها على متن صواريخها النووية، التي تم تطويرها مؤخرا.وتواصل كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية والصاروخية في ذات الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية إيقافها.وأجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية مؤخرا، بينما تشير تقارير إلى أنها تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة وسط تحذيرات أمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لماذا تحتاج كوريا الشمالية لإجراء تجارب نووية جديدة؟
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قال مسؤول دفاعي في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ تحتاج إلى إجراء تجارب نووية جديدة حتى تكون قادرة على إنتاج رؤوس حربية تناسب صواريخها النووية.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن المسؤول الدفاعي الكوري الجنوبي، أدلى بتلك التصريحات، اليوم الأربعاء، حول قدرات كوريا الشمالية النووية.
ولفت المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن بيونغ يانغ تحتاج إلى إنتاج رؤوس حربية بحجم أصغر لتكون قادرة على إطلاقها على متن صواريخها النووية، التي تم تطويرها مؤخرا.
وتواصل كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية والصاروخية في ذات الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية إيقافها.
وأجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية مؤخرا، بينما تشير تقارير إلى أنها تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة وسط تحذيرات أمريكية.