https://arabic.sputniknews.com/20220622/لماذا-علق-الاتحاد-الأفريقي-مشاركته-في-بعض-اجتماعات-اللجنة-الثلاثية-1064031967.html

لماذا علق الاتحاد الأفريقي مشاركته في بعض اجتماعات "اللجنة الثلاثية"؟

لماذا علق الاتحاد الأفريقي مشاركته في بعض اجتماعات "اللجنة الثلاثية"؟

قال مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في السودان، إنه قرر تعليق مشاركته في بعض الأنشطة والاجتماعات الخاصة بـ"اللجنة الثلاثية" بسبب ما وصفه بـ"إقصاء قوى... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T10:33+0000

2022-06-22T10:33+0000

2022-06-22T10:33+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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جاء ذلك في بيان أصدره المكتب، اليوم الأربعاء، أكد فيه أنه لم ينسحب من الآلية الثلاثية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".وقال محمد بلعيش، ممثل الاتحاد الأفريقي إنه لن يستمر في حضور اجتماعات الآلية الثلاثية الخاصة بتسهيل الحوار السوداني، ووصف مسار المفاوضات بـ"المراوغة والإقصاء".وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، في وقت سابق، أنه لن يعود للشراكة مع الجيش مجددا، وأوضح أن اجتماع ممثليه مع ممثلي المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني لم يتوصل لأي نتائج.ولفتت قوى الحرية والتغيير إلى تحفظ المكون العسكري على ما تم طرحه من مقترحات بشأن تسليم السلطة للمدنيين بالكامل ودمج القوات المسلحة في جيش واحد وتهيئة مناخ للحوار بإجراءات عاجلة.كما دعا التحالف جميع السودانيين إلى المشاركة في مسيرات شعبية حاشدة دعت لها لجان المقاومة وقوى الثورة الأخرى في الـ 30 من يونيو/ حزيران الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/البرهان-نتمسك-بالحوار-الوطني-بتسهيل-من-الآلية-الثلاثية-1063668043.html

https://arabic.sputniknews.com/20220609/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تكشف-سبب-رفضها-المشاركة-في-الحوار-الذي-تسيره-الآلية-الثلاثية-1063319566.html

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