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https://arabic.sputniknews.com/20220622/محافظ-روستوف-أحد-سيناريوهات-الحريق-في-موقع-لتكرير-النفط-ناتج-عن-هجوم-لطائرات-مسيرة-1064028147.html
محافظ روستوف: أحد سيناريوهات الحريق في موقع لتكرير النفط ناتج عن هجوم لطائرات مسيرة
محافظ روستوف: أحد سيناريوهات الحريق في موقع لتكرير النفط ناتج عن هجوم لطائرات مسيرة
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي شب في مصفاة لتكرير النفط بالمقاطعة، اليوم الأربعاء، قد يكون- وفقا لإحدى الروايات- نشأ... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:25+0000
2022-06-22T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب غولوبيف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "استمعت إلى تقرير عن تحييد الحريق الذي شب في مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط".وتابع قائلا: "وفقا لإحدى الروايات، قد يكون الحريق نتج عن هجوم بطائرة مسيرة. تم العثور في منطقة المصنع على بقايا طائرتين مسيرتين".
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محافظ روستوف: أحد سيناريوهات الحريق في موقع لتكرير النفط ناتج عن هجوم لطائرات مسيرة

09:25 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 22.06.2022)
© AFP 2022 / Saleh Al-Obeidiحريق في أحد معامل تكرير النفط
حريق في أحد معامل تكرير النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Saleh Al-Obeidi
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي شب في مصفاة لتكرير النفط بالمقاطعة، اليوم الأربعاء، قد يكون- وفقا لإحدى الروايات- نشأ بسبب هجوم بطائرة مسيرة.
وكتب غولوبيف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "استمعت إلى تقرير عن تحييد الحريق الذي شب في مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط".
وتابع قائلا: "وفقا لإحدى الروايات، قد يكون الحريق نتج عن هجوم بطائرة مسيرة. تم العثور في منطقة المصنع على بقايا طائرتين مسيرتين".
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