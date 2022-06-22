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https://arabic.sputniknews.com/20220622/محاكمة-8-أفراد-من-الطاقم-الطبي-لمارادونا-بتهمة-القتل-غير-العمد-1064069558.html
محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي لمارادونا بتهمة القتل غير العمد
محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي لمارادونا بتهمة القتل غير العمد
أعلن قاض، أن 8 أفراد من الطاقم الطبي سيخضعون للمحاكمة في الأرجنتين بتهمة القتل غير العمد في نهاية التحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T21:07+0000
2022-06-22T21:07+0000
مارادونا
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قاضيا في سان إيسيدرو أكد اليوم الأربعاء محاكمة الأشخاص الثمانية.وأوضحت هؤلاء الأشخاص هم طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، بصفتهما المسؤولين الرئيسيين عن صحة نجم كرة القدم الأرجنتيني، والمعالج النفسي كارلوس دياس، والمنسقة الطبية نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيرّوني، والممرضان ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا.وفي نيسان/أبريل الماضي، طالبت النيابة طالبت بهذه المحاكمة، لافتة إلى أوجه قصور وإهمال في رعاية النجم السابق.ولم يعلن عن موعد لمحاكمة الموظفين على خلفية وفاة مارادونا والتي يقول المدعون إنها كانت بسبب "الإغفال" وسوء المعاملة من قبل مقدمي الرعاية.وتوفي اللاعب الأرجنتيني السابق عن 60 عاما على سريره الطبي بمقر إقامته شمال العاصمة بوينوس أيرس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إثر إصابته بأزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس.
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مارادونا

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي لمارادونا بتهمة القتل غير العمد

21:07 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
مدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن قاض، أن 8 أفراد من الطاقم الطبي سيخضعون للمحاكمة في الأرجنتين بتهمة القتل غير العمد في نهاية التحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قاضيا في سان إيسيدرو أكد اليوم الأربعاء محاكمة الأشخاص الثمانية.
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25 نوفمبر 2021, 13:29 GMT
وأوضحت هؤلاء الأشخاص هم طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، بصفتهما المسؤولين الرئيسيين عن صحة نجم كرة القدم الأرجنتيني، والمعالج النفسي كارلوس دياس، والمنسقة الطبية نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيرّوني، والممرضان ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا.
وفي نيسان/أبريل الماضي، طالبت النيابة طالبت بهذه المحاكمة، لافتة إلى أوجه قصور وإهمال في رعاية النجم السابق.
ولم يعلن عن موعد لمحاكمة الموظفين على خلفية وفاة مارادونا والتي يقول المدعون إنها كانت بسبب "الإغفال" وسوء المعاملة من قبل مقدمي الرعاية.
وتوفي اللاعب الأرجنتيني السابق عن 60 عاما على سريره الطبي بمقر إقامته شمال العاصمة بوينوس أيرس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إثر إصابته بأزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس.
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