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https://arabic.sputniknews.com/20220622/محاولة-اغتيال-فاشلة-لرئيس-الإدارة-العسكرية-في-تشيرنوباييفكا-في-منطقة-خيرسون-1064038478.html
محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الإدارة العسكرية في تشيرنوباييفكا في منطقة خيرسون
محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الإدارة العسكرية في تشيرنوباييفكا في منطقة خيرسون
قام إرهابيون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، بمحاولة شن هجوم على رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في تشيرنوباييفكا، منطقة خيرسون، يوري توروليف. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:46+0000
2022-06-22T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن توروليف أصيب بجروح طفيفة من الشظايا، ولم يصب الحراس الذين كانوا معه.وقال المصدر: "هذا الصباح، عندما كان يقود سيارته في الشارع بعد مغادرته للعمل، وقع انفجار في منطقة قريبة".وفقا للمصدر، تم زرع العبوة الناسفة في العشب عند المنعطف في تقاطع شوارع رئيسية مباشرة عند سياج مبنى سكني.ونتيجة لذلك، تضررت المنازل المجاورة أيضا. وفقا للمدنيين، فإن هذا الجزء من المنطقة حيوي للغاية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرة-سو-25-ومسيرات-أوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1063690180.html
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روسيا

محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الإدارة العسكرية في تشيرنوباييفكا في منطقة خيرسون

11:46 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 22.06.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدخل مدينة خيرسون
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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قام إرهابيون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، بمحاولة شن هجوم على رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في تشيرنوباييفكا، منطقة خيرسون، يوري توروليف.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن توروليف أصيب بجروح طفيفة من الشظايا، ولم يصب الحراس الذين كانوا معه.
وقال المصدر: "هذا الصباح، عندما كان يقود سيارته في الشارع بعد مغادرته للعمل، وقع انفجار في منطقة قريبة".
وفقا للمصدر، تم زرع العبوة الناسفة في العشب عند المنعطف في تقاطع شوارع رئيسية مباشرة عند سياج مبنى سكني.
ونتيجة لذلك، تضررت المنازل المجاورة أيضا. وفقا للمدنيين، فإن هذا الجزء من المنطقة حيوي للغاية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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روسيا: الدفاعات الجوية تسقط طائرة "سو 25" ومسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون
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