https://arabic.sputniknews.com/20220622/محاولة-اغتيال-فاشلة-لرئيس-الإدارة-العسكرية-في-تشيرنوباييفكا-في-منطقة-خيرسون-1064038478.html
محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الإدارة العسكرية في تشيرنوباييفكا في منطقة خيرسون
محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الإدارة العسكرية في تشيرنوباييفكا في منطقة خيرسون
قام إرهابيون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، بمحاولة شن هجوم على رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في تشيرنوباييفكا، منطقة خيرسون، يوري توروليف. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:46+0000
2022-06-22T11:46+0000
2022-06-22T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063206264_0:0:3413:1919_1920x0_80_0_0_3fef195c0d49b865582e2e30319e811f.jpg
وأكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن توروليف أصيب بجروح طفيفة من الشظايا، ولم يصب الحراس الذين كانوا معه.وقال المصدر: "هذا الصباح، عندما كان يقود سيارته في الشارع بعد مغادرته للعمل، وقع انفجار في منطقة قريبة".وفقا للمصدر، تم زرع العبوة الناسفة في العشب عند المنعطف في تقاطع شوارع رئيسية مباشرة عند سياج مبنى سكني.ونتيجة لذلك، تضررت المنازل المجاورة أيضا. وفقا للمدنيين، فإن هذا الجزء من المنطقة حيوي للغاية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرة-سو-25-ومسيرات-أوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1063690180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063206264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76ed49d836b35628221058a4636b3093.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الإدارة العسكرية في تشيرنوباييفكا في منطقة خيرسون
11:46 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
قام إرهابيون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، بمحاولة شن هجوم على رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في تشيرنوباييفكا، منطقة خيرسون، يوري توروليف.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن توروليف أصيب بجروح طفيفة من الشظايا، ولم يصب الحراس الذين كانوا معه.
وقال المصدر: "هذا الصباح، عندما كان يقود سيارته في الشارع بعد مغادرته للعمل، وقع انفجار في منطقة قريبة".
وفقا للمصدر، تم زرع العبوة الناسفة في العشب عند المنعطف في تقاطع شوارع رئيسية مباشرة عند سياج مبنى سكني.
ونتيجة لذلك، تضررت المنازل المجاورة أيضا. وفقا للمدنيين، فإن هذا الجزء من المنطقة حيوي للغاية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم.