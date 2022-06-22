https://arabic.sputniknews.com/20220622/مراحل-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-ودول-عالقة-منذ-سنوات-1064031744.html

مراحل الانضمام للاتحاد الأوروبي... ودول عالقة منذ سنوات

مراحل الانضمام للاتحاد الأوروبي... ودول عالقة منذ سنوات

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T10:33+0000

2022-06-22T10:33+0000

2022-06-22T10:33+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101448/58/1014485871_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_cf71cfc8e177cec158ac5d04de15451e.jpg

وتأتي تلك الخطوة بعد فترة من المباحثات والجدل الدائر حول إمكانية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية.واستعرضت وكالة "فرانس برس" الخطوات الواجب على أي دولة الخضوع لها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مع ضرب أمثلة لعدد من الدول اتخذت بعضا من تلك الخطوات دون استكمالها وظلت عالقة عند مرحلة معينة منذ سنوات.1- التقدم بطلب للترشحيمكن لأي دولة أوروبية التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي شريطة احترامها لحقوق الاتحاد الأساسية، وذلك وفقا للمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.اتخذت هذه الخطوة عدة دول مثل البوسنة والهرسك عام 2016، وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا العام الجاري 2022، إلى جانب كوسوفو التي تعتزم اتخاذ الخطوة بنهاية العام.2- شروط أساسيةينبغي أن يكون البلد العضو في الاتحاد الأوروبي دولة معترفا بها، وأن تقع في قارة أوروبا، وأن تحترم المبادئ والقيم الأساسية التي أقرها أعضاء الاتحاد عند تأسيسه.3- استراتيجية ما قبل الانضمامتخضع الدول المتقدمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لما يسمى باستراتيجية ما قبل الانضمام، وهي عبارة عن برنامج تستوفي من خلاله الدولة المتقدمة بالطلب عددا من الإصلاحات حتى تتوافق مع تشريعات وقوانين الاتحاد، وخاضت تلك المرحلة دول مثل مقدونيا الشمالية في الفترة ما بين 2004 و2005، وألبانيا في الفترة ما بين 2009 و2014.4- بدء مفاوضات الانضمامتتطلب تلك المرحلة 4 شروط وهي:يشار إلى أن هناك عدة دول عالقة في تلك المرحلة، ولم تجتزها رغم أنها بدأتها منذ سنوات، ومنها تركيا والتي بدأت المفاوضات بشأنها منذ عام 1987 (أي منذ قبل تأسيس الاتحاد رسميا) وتعطلت في 1999، وصربيا بدأت المفاوضات في 2009 وتعطلت في 2012، والجبل الأسود بدأت 2008 وتعطلت 2010.5- معاهدة الانضماميترتب على نجاح المفاوضات بشأن انضمام عضو جديد إعداد معاهدة انضمام لذلك العضو وتقديمها لكل الدول الأعضاء بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي.6- التصديق على الانضمامفي المرحلة النهائية تصبح الدولة المتقدمة عضوا بالاتحاد الأوروبي بشكل رسمي عند تصديق جميع الدول الأعضاء على معاهدة الانضمام، ويحدث هذا التصديق في بعض الدول عن طريق الاستفتاء الشعبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/لقاء-بين-تركيا-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الانضمام-1062884927.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن