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https://arabic.sputniknews.com/20220622/مراسل-سبوتنيك-أقمار-صناعية-أمريكية-تصور-مصفاة-روستوف-قبل-أيام-من-استهدافها--1064049192.html
مراسل "سبوتنيك": أقمار صناعية أمريكية تصور مصفاة روستوف قبل أيام من استهدافها
مراسل "سبوتنيك": أقمار صناعية أمريكية تصور مصفاة روستوف قبل أيام من استهدافها
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي "Worldview-1" التابع للولايات المتحدة الأمريكية قام بتصوير مصفاة "نوفوشاختينسكي" بمنطقة روستوف قبل ثلاثة أيام من... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:36+0000
2022-06-22T13:36+0000
روسيا
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وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن صور الأقمار الصناعية Worldview-1 و Worldview-2 تضمنت منطقة مصفاة تكرير النفط، حيث تم تصويرها مرات عدة وأبرزها 5 مايو/ أيار و 12 يونيو/حزيران.وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي شب في مصفاة لتكرير النفط بالمقاطعة، اليوم الأربعاء، قد يكون- وفقا لإحدى الروايات- نشأ بسبب هجوم بطائرة مسيرة.وكتب غولوبيف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "استمعت إلى تقرير عن تحييد الحريق الذي شب في مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط".وتابع قائلا: "وفقا لإحدى الروايات، قد يكون الحريق نتج عن هجوم بطائرة مسيرة. تم العثور في منطقة المصنع على بقايا طائرتين مسيرتين".واندلع حريق في محطة لتكرير النفط في منطقة روستوف، حيث تبين وفق التحقيقات الأولية عن أعمال تخريبية حصلت في المكان دون حصول إصابات في الأرواخ واقتصرت الخسائر على الماديات.
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مراسل "سبوتنيك": أقمار صناعية أمريكية تصور مصفاة روستوف قبل أيام من استهدافها

13:36 GMT 22.06.2022
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Photo / CCO
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كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي "Worldview-1" التابع للولايات المتحدة الأمريكية قام بتصوير مصفاة "نوفوشاختينسكي" بمنطقة روستوف قبل ثلاثة أيام من استهدافها بطائرات مسيرة.
وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن صور الأقمار الصناعية Worldview-1 و Worldview-2 تضمنت منطقة مصفاة تكرير النفط، حيث تم تصويرها مرات عدة وأبرزها 5 مايو/ أيار و 12 يونيو/حزيران.
وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي شب في مصفاة لتكرير النفط بالمقاطعة، اليوم الأربعاء، قد يكون- وفقا لإحدى الروايات- نشأ بسبب هجوم بطائرة مسيرة.
وكتب غولوبيف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "استمعت إلى تقرير عن تحييد الحريق الذي شب في مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط".
وتابع قائلا: "وفقا لإحدى الروايات، قد يكون الحريق نتج عن هجوم بطائرة مسيرة. تم العثور في منطقة المصنع على بقايا طائرتين مسيرتين".
واندلع حريق في محطة لتكرير النفط في منطقة روستوف، حيث تبين وفق التحقيقات الأولية عن أعمال تخريبية حصلت في المكان دون حصول إصابات في الأرواخ واقتصرت الخسائر على الماديات.
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