https://arabic.sputniknews.com/20220622/مسؤول-بطالبان-لـسبوتنيك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-أكثر-من-ألف-قتيل-و1500-مصاب-1064029303.html

مسؤول في طالبان لـ"سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف قتيل و1500 مصاب

مسؤول في طالبان لـ"سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف قتيل و1500 مصاب

صرح مسؤول إعلامي بحركة طالبان الأفغانية لوكالة "سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى أكثر من... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

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كابول- سبوتنيك. وقال مدير مديرية الثقافة والإعلام في ولاية بكتيكا أمين حذيفة لوكالة سبوتنيك: "لدينا أكثر من ألف شهيد وأكثر من 1500 جريح، العديد من القرى دُمرت، ندعو وسائل الإعلام الدولية والدول لتقديم المساعدة في هذه الأزمة الإنسانية".وكان نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث في حكومة طالبان مولوي شرف الدين مسلم، قد أعلن في مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 920 قتيلا ونحو 610 مصابين.وقال مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية".وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/طالبان-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-300-قتيل-1064025775.html

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