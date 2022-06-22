https://arabic.sputniknews.com/20220622/مستشار-وزارة-إعلام-حكومة-صنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-رفضها-فتح-الطرق-في-تعز-1064051085.html

مستشار وزارة إعلام حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة رفضها فتح الطرق في تعز

مستشار وزارة إعلام حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة رفضها فتح الطرق في تعز

قال مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بالعاصمة اليمنية صنعاء، توفيق الحميري: "لم نرفض أي مبادرة لفتح الطرق في تعز وغيرها، بل تقدمنا بمبادرة بصورة أحادية... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T13:56+0000

2022-06-22T13:56+0000

2022-06-22T13:56+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220446_0:149:2561:1589_1920x0_80_0_0_aee95d4b7bfa021f9d9ba312831f5b70.jpg

وبين في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لقد تقدمنا بمبادرة لفتح ثلاث طرق بصورة أحادية، لكن الطرف الآخر هو من يرفض تلك المبادرة، وهم من يغلقون الطرق في وجه المواطنين لكي يتم ابتزازهم وفرض الإتاوات على المسافرين والإضرار بهم بشكل كبير، ومن يحتلون المنازل والطرقات ويقومون بوضع الألغام بها هم "مرتزقة العدوان" منذ العام 2015 وحتى اليوم، وفي نفس الوقت يدعون أن مدينة تعز هي المحاصرة، رغم أنهم هم أنفسهم من قاموا باحتلالها ثم حصارها".وأضاف مستشار وزارة الإعلام: "ما زلنا نقوم بالإعدادات والتهيئة لاستكمال فتح الطرقات الثلاث التي تم الإعلان عنها من جانبنا ولو "عنوة" عن المرتزقة ومن يمنعون أبناء المدينة من السفر وفرض الإتاوات عليهم، علاوة على حالة الانفلات الأمني الحاصل اليوم في المدينة، حيث يتم نهب أقسام الشرطة ويقتل أفرادها وتتحول المدينة في المساء إلى مدينة أشباح ولا يستطيع المواطن الخروج من منزله من بعد صلاة العشاء حتى يأتي الصباح، بينما باقي تعز التي تقع تحت سيادة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، ترى فيها الأمان وحرية التنقل وتسير الحياة بصورة طبيعية مثل بقية مدن العالم".وأشار مستشار وزارة الإعلام إلى أن "الطرق التي يريد التحالف والمرتزقة فتحها، هي طرق عسكرية وأغراضها عسكرية ودوافعها عسكرية، وحتى وإن وافقنا عليها لا يريدون إعادة الانتشار من تلك الطرق، بل يريدون منا أن ننسحب تحت مسمى فتح طريق، عندما تتحدث عن طريق وسط أحياء ومناطق مكتظة بالسكان والمنازل التي يحتلونها وقاموا بنهبها، ويطلبون أن ننسحب فقط من تلك المناطق والطرق والمدن والأحياء و يتمركزون هم فيها، هذه أمور لا عقلانية، بالإضافة إلى أنه لا توجد تأمينات عسكرية، بمعنى أن المسافر يتعرض للقتل يوميا على الطرق التي تقع تحت سيطرتهم من قبل الأمن والميليشيات التابعة لهم، هذا يحدث في الطرق التي يفترض أنها مدنية، فما بالك عندما تقوم بفتح المعابر أو أحد الطرق التي يريدونها كممرات لتنفيذ أجندات عسكرية ليس إلا، وهناك طريق قمنا بتجهيزه يختصر المسافة من تعز إلى 17 دقيقة بدلا من 7 ساعات، لكنهم يرفضون تلك المبادرة".أبلغت جماعة "أنصار الله" المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، رسميا، رفضها المقترح المنقح الذي قدمه في ختام الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في الأردن.وبحسب الرسالة الموجهة من رئيس لجنة المفاوضات التابع لصنعاء بشأن فتح طرق تعز يحيى الرزامي إلى مكتب المبعوث الأممي، أكدت صنعاء تمسكها بمقترحها الأحادي الذي قدمته قبيل الجولة الثانية من مفاوضات عمّان، ورفضها مقترح غروندبرغ.وقالت "أنصار الله" بحسب "العربية"، إن الطريق الذي اقترحه المبعوث الأممي (عصيفرة - سوفتيل) يحتاج لمزيد من الدراسة، وأنه ستتم مناقشته في اللقاء المشترك المقبل.وجددت "أنصار الله" عرض مقترحها الأحادي لفتح الطرق على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى فتح طريق (صالة- أبعر- الصرمين- الدمنة- الحوبان- خط صنعاء)، وطريق لحج عدن (الشريحة- كرش- الراهدة- الحوبان- خط صنعاء)، فيما تشمل المرحلة الثانية، طريق الستين الخمسين الدفاع الجوي مدينة النور، في مقابل فتح الطرف الآخر طريق الضالع (مريس- دمت).ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-الدفاع-في-صنعاء-على-دول-العدوان-أن-تستوعب-أننا-نمتلك-أسلحة-عالية-التأثير-1063796668.html

https://arabic.sputniknews.com/20220622/المبعوث-الأمريكي-إلى-اليمن-متحمسون-لزيارة-بايدن-إلى-السعودية-وعلى-الحوثيين-تنفيذ-الهدنة-1064034837.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن