مصر...عالم أزهري يثير جدلا واسعا بتصريحاته عن مقتل نيرة أشرف
© Fotolia / Showcakeسكين ملطخ بالدماء
© Fotolia / Showcake
ردا على دعوته الفتيات لارتداء الحجاب لتجنب المضايقات التي "قد تصل إلى حد القتل" في الشارع، هاجمت نشاطات في مجال حقوق المرأة الإنسان الداعية المصري عطية مبروك، معتبرات أن تصريحاته التي أعقبت مقتل طالبة بجامعة المنصورة ذبحا على يد زميلها، بانهأ "تحريضية".
رئيسة المجلس القومي للمرأة المصري مايا مرسي كانت في مقدمة منتقدي تصريحات عطية، معلنة التقدم ببلاغ ضد الداعية مبروك عطية بعد تصريحاته "التحريضية"، على حد وصفها.
وفي منشور على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، قالت مايا مرسي إنها ترغب في وقف خطاب "الكراهية والعداء والإرهاب".
#مبروك_عطية#يحدث_فى_مصر #فتاه_المنصوره #حادث_المنصورة 👇— AMERICAN COP (@cop_american) June 21, 2022
💢 It is not the empath who is broken, it is society that has become dysfunctional and emotionally disabled 💢 pic.twitter.com/dcwoftMNUj
وأكدت أن نوع ملابس السيدات والفتيات لا يبرر ارتكاب أي جريمة بحقهن، مشيرة إلى حادث قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف على زميل لها قبل يومين أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد.
نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أعلنت هي الأخرى أنها ستتقدم ببلاغ ضد الداعية المصري الشهير، معتبرة أن تصريحاته في هذا الشأن تتسم "بالعدائية".
في المقابل عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تأييدهم لتصريحات عطية، فكتب أحمد محمد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أنا مش شايف (لا أرى أن) الرجل قال حاجه غلط هو مش بيحرض هو بيفهم البنات أنها لما تخبئ مفاتنها ها تبعد العيون الغلط عنها وبكده حجمت كتير من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والتحرش أنهم يقتربوا منها ".
انا مش شايف الراجل قال حاجه غلط هو مش بيحرض هو ليفهم البنات أنها لما تخبئ مفاتنها هاتبعد العيون الغلط عنها وبكده حجمت كتير من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والتحرش أنهم يقتربوا منها— احمد محمد (@CjUuib8qmcctwKd) June 21, 2022
وعيب نقص الفيديو ونختار الكلام اللي عايزين نولع بيه الناس ونبقي تريند #محاكمه_مبروك_عطيه
وأضاف قائلا: "عيب نقص الفيديو ونختار الكلام اللي عايزين نولع بيه الناس ونبقي تريند #محاكمه_مبروك_عطية".
وتأييد لتغريدة أحمد قال آخر: "كلامك مظبوط جدا جدا ولو فعلا رجعنا لديننا واحكامه وللحلال والحرام مفيش حاجة من دي هتحصل بس كل اللي حصل دا بسبب قلة الدين وانا شايفة ان الدكتور مبروك بيوعي وبينصح مش محلل ولا راضي عنه لكن هو بيناقش سبب من اسباب المشكلة وواقع حقيقي لازم يتعدل".
وكانت عطية الأستاذ بجامعة الأزهر قد حث السيدات على ارتداء الحجاب، معتبرا أنه يقلل من تعرضهن لمضايقات في الشارع "قد تصل للقتل".
وفي مقطع مصور لاحق على موقع فيسبوك قال عطية إنه لم يتعرض للفتاة ولم يقل إن عدم لبس الحجاب يعد مبررا للقتل، بل إنه وقاية "لتقليل نسبة الجرائم".
واجتاحت عاصفة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها على إثر حادث مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها.
وفي أحدث تطورات القضية، أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بقتل أشرف، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر إلى محكمة الجنايات.
وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن النائب العام أحال المتهم محمد عادل، للمحاكمة "لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار".
وأضاف البيان أنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".