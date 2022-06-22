https://arabic.sputniknews.com/20220622/ملك-المغرب-يختار-بلدة-فرنسية-لقضاء-فترة-نقاهته-1064060273.html
ملك المغرب يختار بلدة فرنسية لقضاء فترة نقاهته
ملك المغرب يختار بلدة فرنسية لقضاء فترة نقاهته
اختار العاهل المغربي الملك محمد السادس بلدة بيتز الفرنسية، لقضاء فترة نقاهة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:19+0000
2022-06-22T16:19+0000
2022-06-22T16:19+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وأوضح موقع "المغرب اليوم" أن الملك محمد السادس متواجد في فرنسا في زيارة غير رسمية منذ أسابيع قبل أن يعلن الديوان الملكي أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد دون أعراض.وأضاف الموقع أن الملك يواصل ممارسة مهامه الرسمية رغم مرضه، حيث يوقع على الرسائل السامية والتهنئات الموجهة إلى الرؤساء والملوك.يشار إلى أن بيتز هي بلدة هادئة بعيدة عن العاصمة الفرنسية باريس بمسافة تصل إلى 65 كم، كان الملك المغربي الراحل الحسن الثاني قد اقتنى بها قصرا سنة 1972.ومن المنتظرعودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن في غضون الأيام المقبلة لقضاء عيد الأضحى في بلاده.وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي المغربي، تعيين طبيب خاص جديد للملك محمد السادس، الذي شخصت إصابته بفيروس كورونا.وتم تعيين لحسن بليمني "طبيبا خاصا لجلالة الملك ومديرا لمصحة القصر الملكي"، وفق المرسوم الملكي المنشور بالجريدة الرسمية.وبلميني الذي تم تعيينه خلفا لعبد العزيز الماعوني، هو بروفيسور مختص في الإنعاش والتخدير ويعمل في المستشفى العسكري بالرباط، وفق صحيفة "اليوم 24" المغربية.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
ملك المغرب يختار بلدة فرنسية لقضاء فترة نقاهته
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اختار العاهل المغربي الملك محمد السادس بلدة بيتز الفرنسية، لقضاء فترة نقاهة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح موقع "المغرب اليوم"
أن الملك محمد السادس متواجد في فرنسا في زيارة غير رسمية منذ أسابيع قبل أن يعلن الديوان الملكي أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد دون أعراض.
وأضاف الموقع أن الملك يواصل ممارسة مهامه الرسمية رغم مرضه، حيث يوقع على الرسائل السامية والتهنئات الموجهة إلى الرؤساء والملوك.
يشار إلى أن بيتز هي بلدة هادئة بعيدة عن العاصمة الفرنسية باريس بمسافة تصل إلى 65 كم، كان الملك المغربي الراحل الحسن الثاني قد اقتنى بها قصرا سنة 1972.
ومن المنتظرعودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن في غضون الأيام المقبلة لقضاء عيد الأضحى في بلاده.
وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي المغربي، تعيين طبيب خاص جديد للملك محمد السادس، الذي شخصت إصابته بفيروس كورونا.
وتم تعيين لحسن بليمني "طبيبا خاصا لجلالة الملك ومديرا لمصحة القصر الملكي"، وفق المرسوم الملكي المنشور بالجريدة الرسمية.
وبلميني الذي تم تعيينه خلفا لعبد العزيز الماعوني، هو بروفيسور مختص في الإنعاش والتخدير ويعمل في المستشفى العسكري بالرباط، وفق صحيفة "اليوم 24
" المغربية.