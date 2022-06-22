https://arabic.sputniknews.com/20220622/ممثلو-روسيا-وتركيا-يناقشون-قضايا-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1064028933.html

ممثلو روسيا وتركيا يناقشون قضايا تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.. صور

ممثلو روسيا وتركيا يناقشون قضايا تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.. صور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T09:45+0000

2022-06-22T09:45+0000

2022-06-22T10:21+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران، عقدت مفاوضات في موسكو بين وفدي وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع التركية. وناقش الطرفان قضايا الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فضلا عن النهج لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود".وشدد البيان على أن وفدا وزارة الدفاع الروسية والتركية شددا على أهمية التعاون الثنائي، مما جعل من الممكن ضمان الخروج من ميناء ماريوبول، بما في ذلك سفينة الشحن التركية "آزوف كونكورد". وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة المشاورات.وبدورها قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم التوصل إلى اتفاق في موسكو بشأن الحاجة إلى مفاوضات رباعية حول "قضية الحبوب".أعلن تلفزيون "milliyet" الرسمي التركي، يوم أمس الثلاثاء، عن اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل، في إسطنبول.كما أعلنت القناة أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.وذكرت القناة: "تجري تركيا حركة دبلوماسية منذ فترة لإنشاء آلية لضمان وصول مخزونات الحبوب في أوكرانيا إلى الأسواق العالمية بأمان، عقد الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة اجتماعات بشأن قضية الحبوب منذ يوم أمس. كما أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لأول مرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-5-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد-1064027179.html

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