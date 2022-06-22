ممثلو روسيا وتركيا يناقشون قضايا تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.. صور
09:45 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران، عقدت مفاوضات في موسكو بين وفدي وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع التركية. وناقش الطرفان قضايا الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فضلا عن النهج لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود".
© msb.gov.trممثلو روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
ممثلو روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
© msb.gov.tr
وشدد البيان على أن وفدا وزارة الدفاع الروسية والتركية شددا على أهمية التعاون الثنائي، مما جعل من الممكن ضمان الخروج من ميناء ماريوبول، بما في ذلك سفينة الشحن التركية "آزوف كونكورد". وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة المشاورات.
وبدورها قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم التوصل إلى اتفاق في موسكو بشأن الحاجة إلى مفاوضات رباعية حول "قضية الحبوب".
أعلن تلفزيون "milliyet" الرسمي التركي، يوم أمس الثلاثاء، عن اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل، في إسطنبول.
كما أعلنت القناة أن وفدا من وزارة الدفاع التركية سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع بهدف حل مشكلة الحبوب.
© msb.gov.trممثلو روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
ممثلو روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
© msb.gov.tr
وذكرت القناة: "تجري تركيا حركة دبلوماسية منذ فترة لإنشاء آلية لضمان وصول مخزونات الحبوب في أوكرانيا إلى الأسواق العالمية بأمان، عقد الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة اجتماعات بشأن قضية الحبوب منذ يوم أمس. كما أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لأول مرة".