https://arabic.sputniknews.com/20220622/مناقشة-قانون-حل-الكنيست-الإسرائيلي-بالقراءة-التمهيدية-1064022373.html

﻿مناقشة قانون حل الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية

﻿مناقشة قانون حل الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراء التمهيدية على مشروع قانون لحل الكنيست للائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت، والأسبوع المقبل سيتم التصويت عليه... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T07:25+0000

2022-06-22T07:25+0000

2022-06-22T07:25+0000

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القدس - سبوتنيك. وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد، يوم أول أمس الاثنين، حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.ويرجح أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما إنهما اتفقا على تقديم مشروع قانون حل الكنيست الأسبوع المقبل، لكن قررا تقديم التصويت ليصبح اليوم الأربعاء، وذلك ردا على المعارضة التي قدمت ذات مقترح مشروع القانون للتصويت.ومع الاتفاق بين بينيت ولابيد على حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة هي الخامسة بغضون 3 سنوات، يسعى حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، إلى المراوغة والمماطلة في مشروع قانون حل الكنيست بعد المصادقة عليه في القراءة التمهيدية، وذلك في محاولة من نتنياهو لتشكيل حكومة بديلة دون الذهاب إلى الانتخابات.وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأنه إلى "جانب التصويت على حل الكنيست الـ24، تواصل المعارضة محاولاتها الأخيرة لتشكيل حكومة بديلة برئاسة رئيس حزب الليكود نتنياهو".وقالت الصحيفة إنه وفي "محاولة لتحقيق ذلك، يمارس حزب (الليكود) ضغوطات على أعضاء الكنيست عن حزب (تكفا حدشاه) برئاسة جدعون ساعر، المنشق عن (الليكود) والذي يصر إلى الآن على موقفه الرافض للدخول بائتلاف حكومي يترأسه نتنياهو الذي يحاكم بملفات فساد وخيانة الأمانة.ووفقا للصحيفة، فإن "شخصيات من (الليكود) أجرت اتصالات وبعثت برسائل إلى أعضاء كنيست عن (تكفا حدشاة) وبضمنهم وزير الاتصالات يوعاز هندل، واقترحت عليهم الانضمام إلى الحكومة البديلة، وذلك مقابل أن يوكل منصب وزير الدفاع إلى ساعر.كما اقترح حزب (الليكود) على وزير الدفاع، بيني غانتس، تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو، على أن يشغل هو منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة والحصول على ثقة الكنيست، وكذلك توكل إليه بعد عام من تشكيل الحكومة البديلة مهمة رئاسة الحكومة لمدة عام، لكن غانتس رفض هذا العرض، بحسب الصحيفة.وحولت قيادات من أحزاب المعارضة رسائل إلى غانتس، أوصته بإحباط تولي وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية حتى الانتخابات، وذلك كي لا يتم النظر إليه كزعيم للمعسكر المعارض لنتنياهو.ووفقا للصحيفة، فإن "المعارضة حذرت غانتس من احتمال دخول رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت، معترك الحياة السياسية، وهو ما ترى بها المعارضة تهديدا لغانتس الذي رفض التعامل مع هذه الرسائل، حيث لا يزال غانتس يتذكر انهيار الحكومة مع (الليكود) وخرق الوعد بشغل منصب رئيس الوزراء".

https://arabic.sputniknews.com/20220621/حل-الكنيست-لماذا-فشل-بينيت-وهل-يتولى-نتنياهو-الحكومة-وما-موقف-القوائم-العربية-1064008537.html

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