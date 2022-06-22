https://arabic.sputniknews.com/20220622/مندوب-فرنسا-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يكون-هناك-إجراءات-عاجلة-لانضمام-أوكرانيا-إلى-المنظمة--1064021722.html

مندوب فرنسا في الاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك إجراءات عاجلة لانضمام أوكرانيا إلى المنظمة

مندوب فرنسا في الاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك إجراءات عاجلة لانضمام أوكرانيا إلى المنظمة

أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، كليمنت بون، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك إجراء معجل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T07:12+0000

2022-06-22T07:12+0000

2022-06-22T07:12+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg

وجاءت تصريحات بون خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "أوروبا 1" قال فيها: "غدًا أو بعد غد سنمنح أوكرانيا صفة مرشح في منظمة الاتحاد الأوروبي وستكون هذه بداية لعملية مفاوضات طويلة بشروط معينة ولن يكون هناك إجراء معجل ولا استثناءات".وشدد بون على أن الدولة التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تفي بالمتطلبات الصارمة، بما في ذلك مكافحة الفساد وسيادة القانون والتعددية الإعلامية.وفي وقت سابق، أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية توصلت إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.وأكد المندوب الفرنسي كليمنت بون أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى توافق كامل في الآراء بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.وقال: "أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للاتحاد الأوروبي. في الوقت ذاته، دعت المفوضية الأوروبية إلى الاعتراف بتطلعات جورجيا الأوروبية، وسيتم اتخاذ القرار من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في 23-24 يونيو/حزيران".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم