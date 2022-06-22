https://arabic.sputniknews.com/20220622/موسكو-تغيرعناوين-9-مبان-تابعة-للدبلوماسية-الأمريكية-1064028623.html
موسكو تغيرعناوين 9 مبان تابعة للدبلوماسية الأمريكية
موسكو تغيرعناوين 9 مبان تابعة للدبلوماسية الأمريكية
أعلنت بلدية موسكو، اليوم الأربعاء، تغيير عنوان الشارع المحادي لمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة، وذلك بعد القرار المتخذ بتسمية الشارع بساحة جمهورية دونيتسك... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:40+0000
2022-06-22T09:40+0000
2022-06-22T09:40+0000
روسيا
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وأصدرت بلدية موسكو قرارا رسميا نشرته على الموقع وجاء فيه: "بناء على التوصيات والقرارات الأخيرة المتخذة تم تغيير اسم الساحة المقابلة للسفارة الأمريكية في موسكو إلى ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، وذلك تكريما لنضالات هذه البلاد ضد الإرهابيين والنازيين.وبحسب القرار الصادر سيتم بموجبه تغيير عنوان 9 مبان تابعة للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة والتي ستترافق مع التسمية الجديدة لساحة جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.واختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.وأضاف بيان الحكومة: "تم تسجيل أكبر عدد من الأصوات بنسبة 44.69%، لخيار "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه سيتم اختيار ساحة أو شارع آخر لتسميته باسم "جمهورية لوغانسك الشعبية".وشارك في التصويت 278.684 شخصا، وقاموا بالتصويت بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة "mos.ru".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تغيرعناوين 9 مبان تابعة للدبلوماسية الأمريكية
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أعلنت بلدية موسكو، اليوم الأربعاء، تغيير عنوان الشارع المحادي لمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة، وذلك بعد القرار المتخذ بتسمية الشارع بساحة جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأصدرت بلدية موسكو قرارا رسميا نشرته على الموقع وجاء فيه: "بناء على التوصيات والقرارات الأخيرة المتخذة تم تغيير اسم الساحة المقابلة للسفارة الأمريكية في موسكو إلى ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، وذلك تكريما لنضالات هذه البلاد ضد الإرهابيين والنازيين.
وبحسب القرار الصادر سيتم بموجبه تغيير عنوان 9 مبان تابعة للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة والتي ستترافق مع التسمية الجديدة لساحة جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
واختار سكان العاصمة الروسية
، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.
وأضاف بيان الحكومة: "تم تسجيل أكبر عدد من الأصوات بنسبة 44.69%، لخيار "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أنه سيتم اختيار ساحة أو شارع آخر لتسميته باسم "جمهورية لوغانسك الشعبية".
وشارك في التصويت 278.684 شخصا، وقاموا بالتصويت بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة "mos.ru".