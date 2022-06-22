https://arabic.sputniknews.com/20220622/نصائح-الأطباء-لمن-تسوء-حالته-أثناء-إقلاع-الطائرة-1064018021.html
نصائح الأطباء لمن تسوء حالته أثناء إقلاع الطائرة
نصائح الأطباء لمن تسوء حالته أثناء إقلاع الطائرة
قدم طبيب مجموعة من النصائح الطبية للمسافرين جوا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T05:32+0000
2022-06-22T05:32+0000
2022-06-22T05:32+0000
مجتمع
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وقال سيرغي فولغا، رئيس الوحدة الصحية في مطار شيريميتييفو (أحد مطارات موسكو) لـ"سبوتنيك":وأضاف: "عموما، ننصح المسافرين عن طريق الجو أن يناموا جيدا قبل السفر ويُحجموا عن تناول المشروبات الكحولية وكميات كبيرة من القهوة.. ويشربوا الكثير من الماء".
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مجتمع
نصائح الأطباء لمن تسوء حالته أثناء إقلاع الطائرة
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قدم طبيب مجموعة من النصائح الطبية للمسافرين جوا.
وقال
سيرغي فولغا، رئيس الوحدة الصحية في مطار شيريميتييفو (أحد مطارات موسكو) لـ"سبوتنيك":
يمكن أن يشعر المرء بالدوار و الغثيان عندما تقلع الطائرة أو تهبط. في هذه الحالة ننصح المتأثرين بدوار الحركة بتناول الدواء المناسب. وبالنسبة لمَن يشعر بالخوف يمكنه أن يتناول مسكِّنات خفيفة مثل الناردين، قبل السفر.
وأضاف: "عموما، ننصح المسافرين عن طريق الجو أن يناموا جيدا قبل السفر ويُحجموا عن تناول المشروبات الكحولية وكميات كبيرة من القهوة.. ويشربوا الكثير من الماء".