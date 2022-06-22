https://arabic.sputniknews.com/20220622/نيجيريا-تحذيرات-من-تفاقم-الأزمة-الغذائية-شمال-شرقي-البلاد-1064036815.html
نيجيريا… تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرقي البلاد
نيجيريا… تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرقي البلاد
حذر العاملون في المجال الإنساني من أن النزاع المسلح أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لملايين النساء والأطفال في شمال شرق نيجيريا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:34+0000
2022-06-22T11:34+0000
2022-06-22T11:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101399/99/1013999969_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_86ea041ccb54082617be7951f7218902.jpg
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8 ملايين شخص أصبحوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي (باي)، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.ويواجه نحو 600 ألف شخص أزمة أمن غذائي بسبب أعمال العنف حول منطقة بحيرة تشاد منذ أعوام.ويقول ماتياس شمال، كبير مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة في نيجيريا، إن تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي يواصل شن هجمات عشوائية رغم أنه أصبح ضعيفا بمستويات كبيرة منذ مقتل زعيمه العام الماضي.ونوه شمال، إلى أن هناك نحو مليون شخص لا تصلهم فرق المساعدات الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة منهم من النساء والأطفال، وأنهم يواجهون خطر الاختطاف أو الاغتصاب.ولفت المسؤول الأممي إلى أن ولاية بورنو أصبحت أكثر مكان غير مستقر في البلاد بسبب الهجمات العشوائية.
https://arabic.sputniknews.com/20210714/لماذا-يتم-اختطاف-التلاميذ-في-نيجيريا؟-1049573520.html
https://arabic.sputniknews.com/20220425/مقتل-قيادي-بجماعة-بوكو-حرام-في-كمين-نصبه-مقاتلو-داعش-شمالي-نيجيريا-1061577586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101399/99/1013999969_0:0:1425:1069_1920x0_80_0_0_f0cf8e91c006edd159e38b0dcdef20bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نيجيريا… تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرقي البلاد
تابعنا عبر
حذر العاملون في المجال الإنساني من أن النزاع المسلح أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لملايين النساء والأطفال في شمال شرق نيجيريا.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8 ملايين شخص أصبحوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي (باي)، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويواجه نحو 600 ألف شخص أزمة أمن غذائي بسبب أعمال العنف
حول منطقة بحيرة تشاد منذ أعوام.
ويقول ماتياس شمال، كبير مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة في نيجيريا، إن تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي يواصل شن هجمات عشوائية
رغم أنه أصبح ضعيفا بمستويات كبيرة منذ مقتل زعيمه العام الماضي.
ونوه شمال، إلى أن هناك نحو مليون شخص لا تصلهم فرق المساعدات الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة منهم من النساء والأطفال، وأنهم يواجهون خطر الاختطاف أو الاغتصاب.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن ولاية بورنو أصبحت أكثر مكان غير مستقر في البلاد بسبب الهجمات العشوائية.