عربي
الدفاع الألمانية: كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم فقط للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220622/نيجيريا-تحذيرات-من-تفاقم-الأزمة-الغذائية-شمال-شرقي-البلاد-1064036815.html
نيجيريا… تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرقي البلاد
نيجيريا… تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرقي البلاد
حذر العاملون في المجال الإنساني من أن النزاع المسلح أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لملايين النساء والأطفال في شمال شرق نيجيريا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:34+0000
2022-06-22T11:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101399/99/1013999969_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_86ea041ccb54082617be7951f7218902.jpg
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8 ملايين شخص أصبحوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي (باي)، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.ويواجه نحو 600 ألف شخص أزمة أمن غذائي بسبب أعمال العنف حول منطقة بحيرة تشاد منذ أعوام.ويقول ماتياس شمال، كبير مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة في نيجيريا، إن تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي يواصل شن هجمات عشوائية رغم أنه أصبح ضعيفا بمستويات كبيرة منذ مقتل زعيمه العام الماضي.ونوه شمال، إلى أن هناك نحو مليون شخص لا تصلهم فرق المساعدات الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة منهم من النساء والأطفال، وأنهم يواجهون خطر الاختطاف أو الاغتصاب.ولفت المسؤول الأممي إلى أن ولاية بورنو أصبحت أكثر مكان غير مستقر في البلاد بسبب الهجمات العشوائية.
https://arabic.sputniknews.com/20210714/لماذا-يتم-اختطاف-التلاميذ-في-نيجيريا؟-1049573520.html
https://arabic.sputniknews.com/20220425/مقتل-قيادي-بجماعة-بوكو-حرام-في-كمين-نصبه-مقاتلو-داعش-شمالي-نيجيريا-1061577586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101399/99/1013999969_0:0:1425:1069_1920x0_80_0_0_f0cf8e91c006edd159e38b0dcdef20bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

نيجيريا… تحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرقي البلاد

11:34 GMT 22.06.2022
© AP Photo / File جماعة "بوكو حرام"
جماعة بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / File
تابعنا عبرTelegram
حذر العاملون في المجال الإنساني من أن النزاع المسلح أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لملايين النساء والأطفال في شمال شرق نيجيريا.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8 ملايين شخص أصبحوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي (باي)، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويواجه نحو 600 ألف شخص أزمة أمن غذائي بسبب أعمال العنف حول منطقة بحيرة تشاد منذ أعوام.
أزمة اختطاف التلاميذ في نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2021
لماذا يتم اختطاف التلاميذ في نيجيريا؟
14 يوليو 2021, 16:11 GMT
ويقول ماتياس شمال، كبير مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة في نيجيريا، إن تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي يواصل شن هجمات عشوائية رغم أنه أصبح ضعيفا بمستويات كبيرة منذ مقتل زعيمه العام الماضي.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" في كمين نصبه مقاتلو "داعش" شمالي نيجيريا
25 أبريل, 11:10 GMT
ونوه شمال، إلى أن هناك نحو مليون شخص لا تصلهم فرق المساعدات الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة منهم من النساء والأطفال، وأنهم يواجهون خطر الاختطاف أو الاغتصاب.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن ولاية بورنو أصبحت أكثر مكان غير مستقر في البلاد بسبب الهجمات العشوائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала