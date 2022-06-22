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هجوم بصاروخ كاتيوشا يستهدف حقلا للغاز شمال العراق
هجوم بصاروخ كاتيوشا يستهدف حقلا للغاز شمال العراق
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز خور مور في المدينة الواقعة شمالي العراق اليوم الأربعاء. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T20:49+0000
2022-06-22T20:49+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الهجوم لم يسفر عن أضرار ولم يكن له تأثير على العمليات.وأشار المصدر إلى أنه تمت معالجة شخصين من إصابات طفيفة جراء الحادث.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، اليوم الأربعاء، لكن جماعات مسلحة يصفها البعض بأنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة وقعت في وقت سابق.وفي وقت سابق ذكر مصدران أمنيان أن صاروخ كاتيوشا أٌطلق من قاذفة صواريخ متعددة أصاب مقر شركة دانة غاز في محافظة كركوك العراقية، وتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.وفي مارس/ آذار هاجم الحرس الثوري الإيراني أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بنحو عشرة صواريخ باليستية في هجوم غير مسبوق كان يستهدف فيما يبدو الولايات المتحدة وحلفائها.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/كتائب-حزب-الله-العراقية-تنفي-مسؤوليتها-عن-هجوم-أربيل-1063336760.html
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أخبار العراق اليوم

هجوم بصاروخ كاتيوشا يستهدف حقلا للغاز شمال العراق

20:49 GMT 22.06.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARIهجوم مسلح في أربيل عاصمة كردستان العراق
هجوم مسلح في أربيل عاصمة كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز خور مور في المدينة الواقعة شمالي العراق اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الهجوم لم يسفر عن أضرار ولم يكن له تأثير على العمليات.
قصف صاروخي على أربيل يتسبب في سقوط جرحى، العراق، 8 يونيو/حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
كتائب "حزب الله" العراقية تنفي مسؤوليتها عن هجوم أربيل
9 يونيو, 13:20 GMT
وأشار المصدر إلى أنه تمت معالجة شخصين من إصابات طفيفة جراء الحادث.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، اليوم الأربعاء، لكن جماعات مسلحة يصفها البعض بأنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة وقعت في وقت سابق.
وفي وقت سابق ذكر مصدران أمنيان أن صاروخ كاتيوشا أٌطلق من قاذفة صواريخ متعددة أصاب مقر شركة دانة غاز في محافظة كركوك العراقية، وتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.
وفي مارس/ آذار هاجم الحرس الثوري الإيراني أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بنحو عشرة صواريخ باليستية في هجوم غير مسبوق كان يستهدف فيما يبدو الولايات المتحدة وحلفائها.
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