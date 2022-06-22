https://arabic.sputniknews.com/20220622/هل-تتوقع-مشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-المقبلة-بالجزائر-بعد-تصريحات-أبو-الغيط-1064037682.html
هل تتوقع مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر بعد تصريحات أبو الغيط؟
هل تتوقع مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر بعد تصريحات أبو الغيط؟
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، إن الأشهر المقبلة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية المزمع... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:37+0000
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وذكر أبو الغيط، في تصريحات لقناة الجزائر الدولية: "أتصور أن الشهور القادمة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية بالجزائر".
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استطلاعات الرأي, опросы, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية
هل تتوقع مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر بعد تصريحات أبو الغيط؟
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، إن الأشهر المقبلة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وذكر أبو الغيط،
في تصريحات لقناة الجزائر الدولية: "أتصور أن الشهور القادمة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية بالجزائر".