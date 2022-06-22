https://arabic.sputniknews.com/20220622/واشنطن-ندعم-جهود-الأمم-المتحدة-لإعادة-فتح-ميناء-أوديسا-أمام-الصادرات-الغذائية-1064060911.html
واشنطن: ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح ميناء أوديسا أمام الصادرات الغذائية
واشنطن: ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح ميناء أوديسا أمام الصادرات الغذائية
قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، رامين تولوي، إن الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ داخل مدينة أوديسا... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:45+0000
2022-06-22T16:45+0000
2022-06-22T16:45+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر تولوي خلال مؤتمر افتراضي اليوم الأربعاء: "تعمل الأمم المتحدة جاهدة للعثور على طريقة تسمح بإعادة فتح أحد هذه الموانئ، أو موانئ عدة داخل أوديسا، ونحن في حكومة الولايات المتحدة نؤيد ذلك بالكامل".وأضاف تولوي أن الولايات المتحدة تريد أن ترى الحبوب والمنتجات الأخرى القادمة من تلك الموانئ قادرة على الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وفي أفريقيا.وتابع: "سنواصل التنسيق الوثيق مع وفد الأمم المتحدة وحكومة أوكرانيا في طريقنا للتخفيف من الآثار على الأمن الغذائي العالمي للحرب الروسية".ورغم اتهامه روسيا بأنها "تستخدم الغذاء كسلاح"، أقر المسؤول الأمريكي بأن أزمة الغذاء الحالية بدأت قبل وقت طويل من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة، قائلا إن جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ كانا من بين الأسباب أيضا.قالت روسيا مرارا وتكرارا إنها لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية ولم تؤمن فقط ممرا واحدا بل ممران بحريان لمثل هذه الصادرات، مشيرة إلى أن أوكرانيا نشرت الألغام بكثافة في البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/أوكرانيا-تمنع-21-سفينة-تركية-من-مغادرة-ميناء-أوديسا-وتستخدمها-كدرع-بشري-1062497708.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح ميناء أوديسا أمام الصادرات الغذائية
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قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، رامين تولوي، إن الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ داخل مدينة أوديسا لتصدير المواد الغذائية وغيرها من المنتجات.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر تولوي خلال مؤتمر افتراضي اليوم الأربعاء: "تعمل الأمم المتحدة جاهدة للعثور على طريقة تسمح بإعادة فتح أحد هذه الموانئ، أو موانئ عدة داخل أوديسا، ونحن في حكومة الولايات المتحدة نؤيد ذلك بالكامل".
وأضاف تولوي أن الولايات المتحدة تريد أن ترى الحبوب والمنتجات الأخرى القادمة من تلك الموانئ قادرة على الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط
وفي أفريقيا.
وتابع: "سنواصل التنسيق الوثيق مع وفد الأمم المتحدة وحكومة أوكرانيا في طريقنا للتخفيف من الآثار على الأمن الغذائي العالمي للحرب الروسية".
ورغم اتهامه روسيا بأنها "تستخدم الغذاء كسلاح"، أقر المسؤول الأمريكي بأن أزمة الغذاء الحالية بدأت قبل وقت طويل من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة، قائلا إن جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ كانا من بين الأسباب أيضا.
قالت روسيا مرارا وتكرارا إنها لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية ولم تؤمن فقط ممرا واحد
ا بل ممران بحريان لمثل هذه الصادرات، مشيرة إلى أن أوكرانيا نشرت الألغام بكثافة في البحر الأسود.