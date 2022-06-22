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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يغادر الأردن متوجها إلى تركيا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يغادر الأردن متوجها إلى تركيا
غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الأردن متوجها إلى تركيا ثالث محطة له في جولته الخارجية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:22+0000
2022-06-22T11:22+0000
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وودع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني (ولي العهد) في مطار الملكة علياء الدولي الأمير بن سلمان بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الأردن.ومن المقرر أن يعقد الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ جولته مساء الاثنين الماضي، من مصر، ثم توجه أمس الثلاثاء إلى الأردن، ويختتمها اليوم الأربعاء بتركيا.
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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يغادر الأردن متوجها إلى تركيا

11:22 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، 21 يونيو/ حزيران 2022
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، 21 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الأردن متوجها إلى تركيا ثالث محطة له في جولته الخارجية.
وودع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني (ولي العهد) في مطار الملكة علياء الدولي الأمير بن سلمان بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الأردن.
ومن المقرر أن يعقد الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ جولته مساء الاثنين الماضي، من مصر، ثم توجه أمس الثلاثاء إلى الأردن، ويختتمها اليوم الأربعاء بتركيا.
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