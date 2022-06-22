https://arabic.sputniknews.com/20220622/ولي-العهد-السعودي-يبعث-برقية-للرئيس-التركي-1064068473.html

ولي العهد السعودي يبعث برقية للرئيس التركي

ولي العهد السعودي يبعث برقية للرئيس التركي

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى مغادرته أنقرة مساء اليوم الأربعاء بعد زيارة رسمية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T20:14+0000

2022-06-22T20:14+0000

2022-06-22T20:14+0000

ولي العهد السعودي

رجب طيب أردوغان

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وقال ولي العهد السعودي في البرقية إنه: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، بحسب صحيفة "عكاظ".وأضاف الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قُدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".وعبر الأمير السعودي عن أمنياته للرئيس التركي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب تركيا بالتقدم والازدهار.وكان ولي العهد السعودي قد وصل أنقرة، في وقت سابق اليوم وعقد مباحثات مع الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي، أعقبها صدور بيان ختامي مشترك.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/أردوغان-يستقبل-ولي-العهد-السعودي-في-أول-زيارة-له-إلى-تركيا-1064052134.html

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ولي العهد السعودي, رجب طيب أردوغان