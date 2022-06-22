عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ولي-العهد-الكويتي-يعلن-حل-مجلس-الأمة-والدعوة-إلى-انتخابات-عامة-1064043025.html
ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة
ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة
أعلن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة [البرلمان] والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:33+0000
2022-06-22T12:45+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
وقال ولي العهد في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الكويتي: "لقد قررنا الاحتكام إلى الدستور واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".وأضاف "رغبة منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات.. فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين ذلك للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكنا نقوم بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة.. إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة".وتابع قائلا: "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية لذلك".وأردف بقوله: "نود أن نبين أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو رؤساء لجانه ليكون المجلس سيد قراره". وواصل "لن ندعم فئة على حساب فئة أخرى بهدف فتح صفحة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الكويت-إضافة-علاوة-حرب-بقيمة-30-دولارا-على-أسعار-النفط-1063998695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة

12:33 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة [البرلمان] والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.
وقال ولي العهد في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الكويتي: "لقد قررنا الاحتكام إلى الدستور واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".
وأضاف "رغبة منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات.. فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين ذلك للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكنا نقوم بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة.. إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة".
وأشار ولي العهد الكويتي إلى أن قرار حل مجلس الأمة جاء بعدما استشعرت القيادة الكويتية أن الحكومة والبرلمان أثارا سخط المواطنين.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
الكويت: إضافة علاوة حرب بقيمة 30 دولارا على أسعار النفط
أمس, 15:32 GMT
وتابع قائلا: "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية لذلك".

وأردف بقوله: "نود أن نبين أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو رؤساء لجانه ليكون المجلس سيد قراره".
وواصل "لن ندعم فئة على حساب فئة أخرى بهدف فتح صفحة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала