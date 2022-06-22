https://arabic.sputniknews.com/20220622/ولي-العهد-الكويتي-يعلن-حل-مجلس-الأمة-والدعوة-إلى-انتخابات-عامة-1064043025.html
ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة
ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة
أعلن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة [البرلمان] والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:33+0000
2022-06-22T12:33+0000
2022-06-22T12:45+0000
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وقال ولي العهد في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الكويتي: "لقد قررنا الاحتكام إلى الدستور واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".وأضاف "رغبة منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات.. فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين ذلك للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكنا نقوم بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة.. إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة".وتابع قائلا: "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية لذلك".وأردف بقوله: "نود أن نبين أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو رؤساء لجانه ليكون المجلس سيد قراره". وواصل "لن ندعم فئة على حساب فئة أخرى بهدف فتح صفحة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الكويت-إضافة-علاوة-حرب-بقيمة-30-دولارا-على-أسعار-النفط-1063998695.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة
12:33 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
أعلن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة [البرلمان] والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.
وقال ولي العهد في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الكويتي: "لقد قررنا الاحتكام إلى الدستور واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".
وأضاف "رغبة منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات.. فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين ذلك للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكنا نقوم بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة.. إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة".
وأشار ولي العهد الكويتي إلى أن قرار حل مجلس الأمة جاء بعدما استشعرت القيادة الكويتية أن الحكومة والبرلمان أثارا سخط المواطنين.
وتابع قائلا: "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية لذلك".
وأردف بقوله: "نود أن نبين أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو رؤساء لجانه ليكون المجلس سيد قراره".
وواصل "لن ندعم فئة على حساب فئة أخرى بهدف فتح صفحة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين".