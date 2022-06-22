https://arabic.sputniknews.com/20220622/-الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-على-حل-نفسه-بأغلبية-110-أصوات-1064031477.html
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه بأغلبية 110 أصوات
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه بأغلبية 110 أصوات
صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات مبكرة بأغلبية 110 أصوات. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T10:27+0000
2022-06-22T10:27+0000
2022-06-22T10:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكر مراسل "سبوتنيك"، أنه "حضر التصويت 110 أعضاء من أصل 120 عضوا، تغيب منهم 10 أعضاء".وأوضح أنه "بعد المصادقة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، الإقرار النهائي والرسمي من خلال القراءات الثلاث سيكون الأسبوع المقبل".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كاف لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/بلينكن-يناقش-هاتفيا-مع-لابيد-مسألة-حل-الكنيست-الإسرائيلي-1064015877.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه بأغلبية 110 أصوات
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صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات مبكرة بأغلبية 110 أصوات.
وذكر مراسل "سبوتنيك
"، أنه "حضر التصويت 110 أعضاء من أصل 120 عضوا، تغيب منهم 10 أعضاء".
وأوضح أنه "بعد المصادقة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، الإقرار النهائي والرسمي من خلال القراءات الثلاث سيكون الأسبوع المقبل".
واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست.
وذكر موقع "واللا" العبري
، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".
وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كاف لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.
كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل
.
من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو
من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".
وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.