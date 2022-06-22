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https://arabic.sputniknews.com/20220622/5-نصائح-لتخفيف-آلام-الركبة-بعد-الإصابة-1064058100.html
5 نصائح لتخفيف آلام الركبة بعد الإصابة
5 نصائح لتخفيف آلام الركبة بعد الإصابة
تتعرض منطقة الركبة للعديد من الإصابات والصدمات خاصة لدى الرياضيين أو الأطفال في أثناء ممارستهم الأنشطة الحركية التقليدية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:25+0000
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مجتمع
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وعرض موقع "الكونسلتو" الطبي إنفوجرافيك يذكر عدة نصائح لتخفيف آلام الركبة حال تعرضها للصدمات أو السقوط عليها، وجاءت تلك النصائح كما يلي:
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5 نصائح لتخفيف آلام الركبة بعد الإصابة

15:25 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE DESMAZESباحث يعرض نموذج لمفصل الركبة
باحث يعرض نموذج لمفصل الركبة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE DESMAZES
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تتعرض منطقة الركبة للعديد من الإصابات والصدمات خاصة لدى الرياضيين أو الأطفال في أثناء ممارستهم الأنشطة الحركية التقليدية.
وعرض موقع "الكونسلتو" الطبي إنفوجرافيك يذكر عدة نصائح لتخفيف آلام الركبة حال تعرضها للصدمات أو السقوط عليها، وجاءت تلك النصائح كما يلي:
1.
الخلود إلى الراحة وعدم التعرض إلى مجهود حركي إلا في أضيق الحدود، للمساعدة على عملية الاستشفاء الذاتي.
2.
وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة مع مراعاة وجود حائل من القماش بين كيس الثلج والجلد تجنبا لتضرر البشرة، وعدم تجاوز مدة وضع الثلج على الركبة مدة 20 دقيقة.
3.
رفع الركبة فوق وسادة أو شيء من هذا القبيل ما يعمل على منع التجمعات الدموية.
4.
لف الركبة برباط ضاغط طبي، مع مراعاة عدم إحكام ربطته للسماح للدم بالتدفق بشكل طبيعي.
5.
ينصح أخيرا باستخدام الكمادات الدافئة حتى تعود الدورة الدموية في المنطقة المصابة إلى طبيعتها.
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