https://arabic.sputniknews.com/20220622/5-نصائح-لتخفيف-آلام-الركبة-بعد-الإصابة-1064058100.html
5 نصائح لتخفيف آلام الركبة بعد الإصابة
5 نصائح لتخفيف آلام الركبة بعد الإصابة
تتعرض منطقة الركبة للعديد من الإصابات والصدمات خاصة لدى الرياضيين أو الأطفال في أثناء ممارستهم الأنشطة الحركية التقليدية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:25+0000
2022-06-22T15:25+0000
2022-06-22T15:25+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103626/26/1036262629_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_2a299d28227d16932d4ea26e6cb216d9.jpg
وعرض موقع "الكونسلتو" الطبي إنفوجرافيك يذكر عدة نصائح لتخفيف آلام الركبة حال تعرضها للصدمات أو السقوط عليها، وجاءت تلك النصائح كما يلي:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103626/26/1036262629_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_53bae18db5044250437ce4a4b4d8c7fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
5 نصائح لتخفيف آلام الركبة بعد الإصابة
تابعنا عبر
تتعرض منطقة الركبة للعديد من الإصابات والصدمات خاصة لدى الرياضيين أو الأطفال في أثناء ممارستهم الأنشطة الحركية التقليدية.
وعرض موقع "الكونسلتو" الطبي إنفوجرافيك يذكر عدة نصائح لتخفيف آلام الركبة
حال تعرضها للصدمات أو السقوط عليها، وجاءت تلك النصائح كما يلي:
1.
الخلود إلى الراحة وعدم التعرض إلى مجهود حركي إلا في أضيق الحدود، للمساعدة على عملية الاستشفاء الذاتي.
2.
وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة مع مراعاة وجود حائل من القماش بين كيس الثلج والجلد تجنبا لتضرر البشرة، وعدم تجاوز مدة وضع الثلج على الركبة مدة 20 دقيقة.
3.
رفع الركبة فوق وسادة أو شيء من هذا القبيل ما يعمل على منع التجمعات الدموية.
4.
لف الركبة برباط ضاغط طبي، مع مراعاة عدم إحكام ربطته للسماح للدم بالتدفق بشكل طبيعي.
5.
ينصح أخيرا باستخدام الكمادات الدافئة حتى تعود الدورة الدموية في المنطقة المصابة إلى طبيعتها.