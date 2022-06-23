https://arabic.sputniknews.com/20220623/أخطر-من-أي-وقت-مضى-تايوان-تعلق-على-تحليق-المقاتلات-الصينية-فوق-أراضيها-1064119214.html
"أخطر من أي وقت مضى"... تايوان تعلق على تحليق المقاتلات الصينية فوق أراضيها
"أخطر من أي وقت مضى"... تايوان تعلق على تحليق المقاتلات الصينية فوق أراضيها
علقت وزارة الخارجية التايوانية على اختراق المقاتلات الصينية على مدى يومين متتاليين لمجالها الجوي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:26+0000
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وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، إن التوغل الأخير أظهر أن "التهديد العسكري الصيني أصبح أخطر من أي وقت مضى".وأضاف: "تايوان لن تخضع ولن تتخلى عن سيادتها وديمقراطيتها للمتنمر الأكبر".وأتم قائلا "لا يوجد فرصة لذلك".وكانت وزارة الدفاع في تايوان، قد أعلنت اليوم الخميس، أن 22 طائرة حربية صينية اخترقت مجال وسائل الدفاع الجوي في الجزيرة، وبعد نحو يومين من الرصد تم توثيق اختراق 29 طائرة عسكرية صينية المجال الجوي لتايوان.وأضافت إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وإصدار إنذارات لاسلكية.وكان وزير الدفاع الصيني وي فنغي، قد حذر في وقت سابق، من أن بلاده "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.وتنظر بكين إلى تايوان الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي على أنها أراض تابعة لها، حيث تعهدت بالاستيلاء على الجزيرة يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر.كما حذر نظيره الأمريكي لويد أوستن من أنه وأكد له أن أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل.وتعهد الوزير الصيني بأن بكين سوف "تحطم أي مؤامرة تهدف إلى استقلال تايوان، وستدافع بحزم عن وحدة الوطن الأم"، مشددا على أن "تايوان للصين".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/لا-تملك-أي-فرصة-للنجاة-ضابط-أمريكي-يتوقع-متى-ستقوم-الصين-بالهجوم-على-تايوان-1063801699.html
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"أخطر من أي وقت مضى"... تايوان تعلق على تحليق المقاتلات الصينية فوق أراضيها
16:26 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية التايوانية على اختراق المقاتلات الصينية على مدى يومين متتاليين لمجالها الجوي.
وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، إن التوغل الأخير أظهر أن "التهديد العسكري الصيني أصبح أخطر من أي وقت مضى".
وأضاف: "تايوان
لن تخضع ولن تتخلى عن سيادتها وديمقراطيتها للمتنمر الأكبر".
وأتم قائلا "لا يوجد فرصة لذلك".
وكانت وزارة الدفاع في تايوان، قد أعلنت اليوم الخميس، أن 22 طائرة حربية صينية اخترقت مجال وسائل الدفاع الجوي في الجزيرة، وبعد نحو يومين من الرصد تم توثيق اختراق 29 طائرة عسكرية صينية المجال الجوي لتايوان.
وأضافت إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وإصدار إنذارات لاسلكية.
وكان وزير الدفاع الصيني وي فنغي، قد حذر في وقت سابق، من أن بلاده "لن تتردد في بدء حرب
" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.
وتنظر بكين إلى تايوان الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي على أنها أراض تابعة لها، حيث تعهدت بالاستيلاء على الجزيرة يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر.
كما حذر نظيره الأمريكي لويد أوستن من أنه
"إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني في بدء حرب مهما كان الثمن".
وأكد له أن أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة
للتحكم بالصين محكومة بالفشل.
وتعهد الوزير الصيني بأن بكين سوف "تحطم أي مؤامرة تهدف إلى استقلال تايوان، وستدافع بحزم عن وحدة الوطن الأم"، مشددا على أن "تايوان للصين".