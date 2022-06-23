https://arabic.sputniknews.com/20220623/ألمانيا-تعلن-المستوى-الثاني-من-خطة-خفض-استهلاك-الغاز-1064088001.html

ألمانيا تعلن المستوى الثاني من خطة خفض استهلاك الغاز

ألمانيا تعلن المستوى الثاني من خطة خفض استهلاك الغاز

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن برلين أطلقت المرحلة الثانية من خطة خفض استهلاك الغاز المنتهجة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T10:48+0000

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العالم

أخبار ألمانيا

قطاع الطاقة

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وقال هابيك في مؤتمر صحفي، "الغاز في ألمانيا سلعة نادرة".وبحسب الوزير، تخطط السلطات لتقديم "نموذج ادخار بالمزاد" يسمح لشركات الصناعة بشراء الوقود مرة أخرى. في الوقت نفسه، تتوقع الحكومة توفير نظام مكافآت لرفض الغاز.أكد مسؤولون ألمان أن خزانات الغاز الممتلئة حاليا بنسبة 58% قد لا يتم ملؤها بالكامل، قبل موسم التدفئة الشتوي، إذا قامت روسيا بقطع الإمدادات مستغلة الصيانة السنوية لخط أنابيب التصدير الرئيسي نورد ستريم "إن إس 1".ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فقد نقلت عن مسؤولين ألمان قولهم، إنهم قلقون من أن شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، قد توقف تسليم الغاز تمامًا بينما يتم إغلاق "إن إس 1" للإصلاحات، مما يقوض جهود ألمانيا لملء مخزون الغاز قبل موسم التدفئة الشتوي.في ربيع هذا العام، بدأت برلين في تنفيذ خطة لحالة الطوارئ في قطاع الغاز، تشمل ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، تنشئ السلطات مقرًا للتنسيق وتراقب معدل ملء المستودعات الطبيعية. في المرحلة الثانية، يتم إدخال حالة تأهب قصوى ، حيث لا يزال بإمكان الشركات أن تقرر بنفسها مقدار تقليل الاستهلاك وحجم إضافي للشراء أو الاختيار من مرافق UGS. في المرحلة الأخيرة، تم إدخال نظام الطوارئ، والذي يسمح للدولة، ممثلة بوكالة الشبكة الفيدرالية، بتخصيص الموارد.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/مسؤولون-ألمان-قد-لا-نستطيع-ملء-مخزون-الغاز-قبل-موسم-التدفئة-الشتوي-إذا-قطعت-روسيا-الإمدادات--1064083809.html

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