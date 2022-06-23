https://arabic.sputniknews.com/20220623/ألمانيا-تعلن-المستوى-الثاني-من-خطة-خفض-استهلاك-الغاز-1064088001.html
ألمانيا تعلن المستوى الثاني من خطة خفض استهلاك الغاز
ألمانيا تعلن المستوى الثاني من خطة خفض استهلاك الغاز
صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن برلين أطلقت المرحلة الثانية من خطة خفض استهلاك الغاز المنتهجة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T10:48+0000
2022-06-23T10:48+0000
2022-06-23T10:48+0000
العالم
أخبار ألمانيا
قطاع الطاقة
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وقال هابيك في مؤتمر صحفي، "الغاز في ألمانيا سلعة نادرة".وبحسب الوزير، تخطط السلطات لتقديم "نموذج ادخار بالمزاد" يسمح لشركات الصناعة بشراء الوقود مرة أخرى. في الوقت نفسه، تتوقع الحكومة توفير نظام مكافآت لرفض الغاز.أكد مسؤولون ألمان أن خزانات الغاز الممتلئة حاليا بنسبة 58% قد لا يتم ملؤها بالكامل، قبل موسم التدفئة الشتوي، إذا قامت روسيا بقطع الإمدادات مستغلة الصيانة السنوية لخط أنابيب التصدير الرئيسي نورد ستريم "إن إس 1".ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فقد نقلت عن مسؤولين ألمان قولهم، إنهم قلقون من أن شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، قد توقف تسليم الغاز تمامًا بينما يتم إغلاق "إن إس 1" للإصلاحات، مما يقوض جهود ألمانيا لملء مخزون الغاز قبل موسم التدفئة الشتوي.في ربيع هذا العام، بدأت برلين في تنفيذ خطة لحالة الطوارئ في قطاع الغاز، تشمل ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، تنشئ السلطات مقرًا للتنسيق وتراقب معدل ملء المستودعات الطبيعية. في المرحلة الثانية، يتم إدخال حالة تأهب قصوى ، حيث لا يزال بإمكان الشركات أن تقرر بنفسها مقدار تقليل الاستهلاك وحجم إضافي للشراء أو الاختيار من مرافق UGS. في المرحلة الأخيرة، تم إدخال نظام الطوارئ، والذي يسمح للدولة، ممثلة بوكالة الشبكة الفيدرالية، بتخصيص الموارد.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مسؤولون-ألمان-قد-لا-نستطيع-ملء-مخزون-الغاز-قبل-موسم-التدفئة-الشتوي-إذا-قطعت-روسيا-الإمدادات--1064083809.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, قطاع الطاقة
ألمانيا تعلن المستوى الثاني من خطة خفض استهلاك الغاز
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صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن برلين أطلقت المرحلة الثانية من خطة خفض استهلاك الغاز المنتهجة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية.
وقال هابيك في مؤتمر صحفي، "الغاز في ألمانيا سلعة نادرة".
وبحسب الوزير، تخطط السلطات لتقديم "نموذج ادخار بالمزاد" يسمح لشركات الصناعة بشراء الوقود مرة أخرى. في الوقت نفسه، تتوقع الحكومة توفير نظام مكافآت لرفض الغاز.
أكد مسؤولون ألمان أن خزانات الغاز الممتلئة حاليا بنسبة 58% قد لا يتم ملؤها بالكامل، قبل موسم التدفئة الشتوي، إذا قامت روسيا بقطع الإمدادات مستغلة الصيانة السنوية لخط أنابيب التصدير الرئيسي نورد ستريم "إن إس 1".
ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز
، فقد نقلت عن مسؤولين ألمان قولهم، إنهم قلقون من أن شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، قد توقف تسليم الغاز تمامًا بينما يتم إغلاق "إن إس 1" للإصلاحات، مما يقوض جهود ألمانيا لملء مخزون الغاز قبل موسم التدفئة الشتوي.
تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة ذات المراحل الثلاث على خلفية انخفاض الإمدادات من شركة غازبروم، والتي ربطتها شركة الدولة الروسية بالصعوبات التي نشأت مع إصلاح المعدات بسبب العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم السابق، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن برلين تخشى التوقف التام للإمداد أثناء الصيانة الصيفية لخط أنابيب نورد ستريم.
في ربيع هذا العام، بدأت برلين في تنفيذ خطة لحالة الطوارئ في قطاع الغاز، تشمل ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، تنشئ السلطات مقرًا للتنسيق وتراقب معدل ملء المستودعات الطبيعية. في المرحلة الثانية، يتم إدخال حالة تأهب قصوى ، حيث لا يزال بإمكان الشركات أن تقرر بنفسها مقدار تقليل الاستهلاك وحجم إضافي للشراء أو الاختيار من مرافق UGS. في المرحلة الأخيرة، تم إدخال نظام الطوارئ، والذي يسمح للدولة، ممثلة بوكالة الشبكة الفيدرالية، بتخصيص الموارد.