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ألمانيا: ساعدنا 21 ألف شخص على الخروج من أفغانستان
ألمانيا: ساعدنا 21 ألف شخص على الخروج من أفغانستان
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنيلينا بربوك، اليوم الخميس، إن بلادها ساعدت 21 ألف موظف محلي سابق وأشخاص آخرين معرضين للخطر على الخروج من أفغانستان منذ سيطرة... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:54+0000
2022-06-23T14:54+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وصرحت الوزيرة للصحفيين في برلين أن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون فرصة للخروج بمساعدة ألمانيا، بحسب "أسوشيتدبرس".هؤلاء هم في الأساس أشخاص مدرجون فيما يسمى بـ "قائمة حقوق الإنسان'' وبالتالي هم معرضون للخطر بشكل خاص.وأوضحت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص الذين غادروا أفغانستان، خرج أغلبهم عبر باكستان، ويشكلون نحو ثلثي إجمالي من حصلوا على موافقة للانتقال إلى ألمانيا.ومن بينهم أفغان إما عملوا لصالح ألمانيا كموظفين محليين أو شاركوا في جهود من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20210816/ألمانيا-لم-نعد-قادرين-على-تأمين-عملية-نقل-الأفغان-إلى-مطار-كابول-1049857968.html
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أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار ألمانيا, أخبار أفغانستان اليوم

ألمانيا: ساعدنا 21 ألف شخص على الخروج من أفغانستان

14:54 GMT 23.06.2022
© REUTERS / STRINGERعناصر حركة "طالبان" تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021
عناصر حركة طالبان تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© REUTERS / STRINGER
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنيلينا بربوك، اليوم الخميس، إن بلادها ساعدت 21 ألف موظف محلي سابق وأشخاص آخرين معرضين للخطر على الخروج من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة قبل عام تقريبا.
وصرحت الوزيرة للصحفيين في برلين أن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون فرصة للخروج بمساعدة ألمانيا، بحسب "أسوشيتدبرس".
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هؤلاء هم في الأساس أشخاص مدرجون فيما يسمى بـ "قائمة حقوق الإنسان'' وبالتالي هم معرضون للخطر بشكل خاص.
وأوضحت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص الذين غادروا أفغانستان، خرج أغلبهم عبر باكستان، ويشكلون نحو ثلثي إجمالي من حصلوا على موافقة للانتقال إلى ألمانيا.
ومن بينهم أفغان إما عملوا لصالح ألمانيا كموظفين محليين أو شاركوا في جهود من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان.
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