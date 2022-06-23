https://arabic.sputniknews.com/20220623/ألمانيا-ساعدنا-21-ألف-شخص-على-الخروج-من-أفغانستان-1064115542.html

ألمانيا: ساعدنا 21 ألف شخص على الخروج من أفغانستان

ألمانيا: ساعدنا 21 ألف شخص على الخروج من أفغانستان

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنيلينا بربوك، اليوم الخميس، إن بلادها ساعدت 21 ألف موظف محلي سابق وأشخاص آخرين معرضين للخطر على الخروج من أفغانستان منذ سيطرة... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T14:54+0000

2022-06-23T14:54+0000

2022-06-23T14:54+0000

أخبار ألمانيا

أخبار أفغانستان اليوم

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وصرحت الوزيرة للصحفيين في برلين أن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون فرصة للخروج بمساعدة ألمانيا، بحسب "أسوشيتدبرس".هؤلاء هم في الأساس أشخاص مدرجون فيما يسمى بـ "قائمة حقوق الإنسان'' وبالتالي هم معرضون للخطر بشكل خاص.وأوضحت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص الذين غادروا أفغانستان، خرج أغلبهم عبر باكستان، ويشكلون نحو ثلثي إجمالي من حصلوا على موافقة للانتقال إلى ألمانيا.ومن بينهم أفغان إما عملوا لصالح ألمانيا كموظفين محليين أو شاركوا في جهود من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان.

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أخبار ألمانيا

أخبار أفغانستان اليوم

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