https://arabic.sputniknews.com/20220623/ألمانيا-من-غير-الممكن-تحقيق-مستوى-الملء-المطلوب-لمنشآت-تخزين-الغاز-دون-إجراءات-إضافية-1064098204.html
ألمانيا: من غير الممكن تحقيق مستوى الملء المطلوب لمنشآت تخزين الغاز دون إجراءات إضافية
ألمانيا: من غير الممكن تحقيق مستوى الملء المطلوب لمنشآت تخزين الغاز دون إجراءات إضافية
أعلنت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، أن ملء منشآت التخزين بنسبة تصل إلى 90 % بحلول ديسمبر/كانون الأول في ظل المستوى الحالي لتدفق الغاز عبر "نورد ستريم 1"... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:39+0000
2022-06-23T12:39+0000
2022-06-23T12:39+0000
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وقالت الشبكة في بيان، "تم تخفيض إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى حوالي 40% من السعة التقنية القصوى. إذا استمرت إمدادات الغاز الروسي عبر "نورد ستريم 1" عند هذا المستوى المنخفض، فمن الصعب الوصول إلى مستوى تعبئة مرافق تخزين الغاز حتى 90% بحلول ديسمبر دون اتخاذ تدابير إضافية".كما حثت الشبكة الشركات والمستهلكين الألمان على الاستعداد لزيادة كبيرة في أسعار الغاز، "الوضع متوتر ولا يمكن استبعاد تفاقمه. في الوقت نفسه، فإن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة حاليا. يتم ضمان أمن الإمدادات في ألمانيا".في الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أنه في الوقت الحالي، لا يزال من الممكن ملء مرافق تخزين الغاز ، اعتبارًا من يوم الخميس، فهي ممتلئة بنسبة 58.65 %، وهو أعلى بكثير عن نفس الفترة في السنوات السابقة.هذا وعلى خلفية الوضع المتوتر في سوق الغاز، تبنت ألمانيا مشروع قانون ينص على أنه بحلول كانون الأول (ديسمبر)، يجب أن تكون مرافق تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة 90%. كما تم اتخاذ تدابير مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/ألمانيا-تكشف-عن-واقع-مرير-وتبدأ-خطوات-لتخفيض-استهلاك-الغاز-وزيادة-التخزين-1063860296.html
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العالم, أخبار ألمانيا, قطاع الطاقة
ألمانيا: من غير الممكن تحقيق مستوى الملء المطلوب لمنشآت تخزين الغاز دون إجراءات إضافية
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أعلنت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، أن ملء منشآت التخزين بنسبة تصل إلى 90 % بحلول ديسمبر/كانون الأول في ظل المستوى الحالي لتدفق الغاز عبر "نورد ستريم 1" دون إجراءات إضافية أمر صعب.
وقالت الشبكة في بيان، "تم تخفيض إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى حوالي 40% من السعة التقنية القصوى. إذا استمرت إمدادات الغاز الروسي عبر "نورد ستريم 1" عند هذا المستوى المنخفض، فمن الصعب الوصول إلى مستوى تعبئة مرافق تخزين الغاز حتى 90% بحلول ديسمبر دون اتخاذ تدابير إضافية".
كما حثت الشبكة الشركات والمستهلكين الألمان على الاستعداد لزيادة كبيرة في أسعار الغاز، "الوضع متوتر ولا يمكن استبعاد تفاقمه. في الوقت نفسه، فإن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة حاليا. يتم ضمان أمن الإمدادات في ألمانيا".
وأضافت أنه يمكن للشركات شراء الكميات المفقودة من الغاز من موردين آخرين بأسعار أعلى بكثير، "ارتفعت أسعار الجملة بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الإمدادات واستقرت عند مستوى مرتفع ... يجب على الشركات والمستهلكين من القطاع الخاص الاعتماد على أسعار الغاز المرتفعة بشكل كبير. تدعم وكالة الشبكة الفيدرالية بشدة الدعوة لتوفير أكبر قدر ممكن من الغاز".
في الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أنه في الوقت الحالي، لا يزال من الممكن ملء مرافق تخزين الغاز ، اعتبارًا من يوم الخميس، فهي ممتلئة بنسبة 58.65 %، وهو أعلى بكثير عن نفس الفترة في السنوات السابقة.
هذا وعلى خلفية الوضع المتوتر في سوق الغاز، تبنت ألمانيا مشروع قانون ينص على أنه بحلول كانون الأول (ديسمبر)، يجب أن تكون مرافق تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة 90%. كما تم اتخاذ تدابير مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي.