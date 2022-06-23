https://arabic.sputniknews.com/20220623/أمازون-تطلق-أول-روبوت-للعمل-في-المستودعاتفيديو-1064096272.html
أمازون تطلق أول روبوت للعمل في المستودعات...فيديو
أمازون تطلق أول روبوت للعمل في المستودعات...فيديو
رفعت شركة "أمازون" الستار عن تصميم خاص بها لأول روبوت مستودعات "مستقل بالكامل"، مطلقة عليه اسم "بروتوس". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:07+0000
2022-06-23T12:07+0000
2022-06-23T12:07+0000
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وبحسب ما نشر موقع Business Insider، فإن الروبوت الجديد يمكنه العمل مع البشر دون مخاطر.وبحسب المقاطع المصورة التي تم تداولها للروبوت الجديد فإنه يظهر مشابها لروبوتات المستودعات التي تستخدمها الشركة لكنها تعمل في منطقة معزولة عن البشر بينما يمكن لـ"بروتوس" العمل رفقة البشر في مكان واحد.وقالت الشركة في مدونتها إن "بروتوس" سينشر أولا في المستودعات التي تنقل عربات "GoCarts"، وهو مصطلح تطلقه أمازون على الأقفاص الطويلة ذات العجلات، التي تحتوي على شحنات يجب نقلها في أرجاء المستودع.وأردفت الشركة في مدونتها أن "بروتوس" مصممٌ لتحسين "التفاعلات البسيطة الآمنة بين التقنية والبشر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أمازون تطلق أول روبوت للعمل في المستودعات...فيديو
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رفعت شركة "أمازون" الستار عن تصميم خاص بها لأول روبوت مستودعات "مستقل بالكامل"، مطلقة عليه اسم "بروتوس".
وبحسب ما نشر موقع Business Insider، فإن الروبوت الجديد يمكنه العمل
مع البشر دون مخاطر.
وبحسب المقاطع المصورة التي تم تداولها للروبوت الجديد فإنه يظهر مشابها لروبوتات المستودعات التي تستخدمها الشركة لكنها تعمل في منطقة معزولة عن البشر بينما يمكن لـ"بروتوس" العمل رفقة البشر في مكان واحد.
وقالت الشركة في مدونتها إن "بروتوس" سينشر أولا في المستودعات التي تنقل عربات "GoCarts"، وهو مصطلح تطلقه أمازون على الأقفاص الطويلة ذات العجلات، التي تحتوي على شحنات يجب نقلها في أرجاء المستودع.
وأردفت الشركة في مدونتها أن "بروتوس" مصممٌ لتحسين "التفاعلات البسيطة الآمنة بين التقنية والبشر".