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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/إجلاء-نحو-24-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-اليوم-الماضي--1064070848.html
إجلاء نحو 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي
إجلاء نحو 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء حوالي 24000 شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T00:47+0000
2022-06-23T00:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف الرسمية، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 23775 شخصا، من بينهم 3676 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وأضاف ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم إجلاء أكثر من مليوني شخص، بما في ذلك أكثر من 320 ألف طفل، إلى روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

إجلاء نحو 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي

00:47 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء حوالي 24000 شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف الرسمية، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 23775 شخصا، من بينهم 3676 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".
وأضاف ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم إجلاء أكثر من مليوني شخص، بما في ذلك أكثر من 320 ألف طفل، إلى روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:51 GMT
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