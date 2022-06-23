https://arabic.sputniknews.com/20220623/إجلاء-نحو-24-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-اليوم-الماضي--1064070848.html

إجلاء نحو 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي

إجلاء نحو 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء حوالي 24000 شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T00:47+0000

2022-06-23T00:47+0000

2022-06-23T00:47+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف الرسمية، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 23775 شخصا، من بينهم 3676 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وأضاف ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم إجلاء أكثر من مليوني شخص، بما في ذلك أكثر من 320 ألف طفل، إلى روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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أخبار أوكرانيا