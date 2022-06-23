https://arabic.sputniknews.com/20220623/إدارة-بايدن-تعتزم-الإعلان-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا--1064123860.html
إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T18:30+0000
2022-06-23T18:30+0000
2022-06-23T18:30+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الشبكة عن مسؤول مطلع أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن اليوم، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وأضافت "من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات الجديدة منظومات راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وذخيرة مدفعية بقيمة إجمالية تقارب الـ 500 مليون دولار".في الإطار ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن بلاده ترصد بدقة استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق في تأكيدات كييف لبرلين باستخدام الأسلحة الألمانية بهدف الدفاع فقط، وأنها لن تستخدمها في قصف الأراضي الروسية: "نحن نرصد بدقة جميع مراحل استخدام هذه الأسلحة، لذلك، إذا وصل أي من هذه الأسلحة إلى الخطوط الأمامية ولم تدمره قواتنا، فسوف نتتبع كيفية استخدامه".وقالت إنه "على أوروبا أن تعي أن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا ستعود إليها عبر السوق السوداء".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/بايدن-يعبر-عن-خيبة-أمله-بسبب-قرار-المحكمة-العليا-الذي-يسمح-للمواطنين-بحمل-الأسلحة-1064119690.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا
إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الشبكة عن مسؤول مطلع أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن اليوم، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأضافت "من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات الجديدة
منظومات راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وذخيرة مدفعية بقيمة إجمالية تقارب الـ 500 مليون دولار".
في الإطار ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن بلاده ترصد بدقة استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق في تأكيدات كييف لبرلين باستخدام الأسلحة الألمانية بهدف الدفاع فقط، وأنها لن تستخدمها في قصف الأراضي الروسية: "نحن نرصد بدقة جميع مراحل استخدام هذه الأسلحة، لذلك، إذا وصل أي من هذه الأسلحة إلى الخطوط الأمامية ولم تدمره قواتنا، فسوف نتتبع كيفية استخدامه".
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الغرب بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا وإفشال المفاوضات بين موسكو وكييف من خلال استمراره في إمداد الأخيرة بالأسلحة.
وقالت إنه "على أوروبا أن تعي أن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا ستعود إليها عبر السوق السوداء".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.