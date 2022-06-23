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https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-تركيا-قد-تشتري-يوروفايتر-تايفون-إذا-رفضت-الولايات-المتحدة-بيع-مقاتلة-إف-16-1064074598.html
إعلام: تركيا قد تشتري "يوروفايتر تايفون" إذا رفضت الولايات المتحدة بيع مقاتلة "إف-16"
إعلام: تركيا قد تشتري "يوروفايتر تايفون" إذا رفضت الولايات المتحدة بيع مقاتلة "إف-16"
أشار تقرير إعلامي إلى أن تركيا قد تحصل على مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حال رفضت الولايات المتحدة بيع أنقرة طائرات "إف-16". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:43+0000
2022-06-23T06:43+0000
رصد عسكري
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وحسبما نشرت صحيفة "ستار" قد تحصل تركيا على "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حالة رفض الولايات المتحدة تقديم طائرات "إف -16".هذا وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "F-35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "S-400". وألغت واشنطن المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "F-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "F-35"، المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، بل الجيل الرابع "F-16". كما سيتم الاتفاق على هذه القضية في الكونغرس الأمريكي وتضغط وزارة الخارجية على هذه القضية، لتقنع أعضاء الكونغرس بأن الصفقة "تخدم مصالح واشنطن".
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رصد عسكري

إعلام: تركيا قد تشتري "يوروفايتر تايفون" إذا رفضت الولايات المتحدة بيع مقاتلة "إف-16"

06:43 GMT 23.06.2022
© Sputnikيوروفايتر "تايفون"
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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أشار تقرير إعلامي إلى أن تركيا قد تحصل على مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حال رفضت الولايات المتحدة بيع أنقرة طائرات "إف-16".
وحسبما نشرت صحيفة "ستار" قد تحصل تركيا على "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حالة رفض الولايات المتحدة تقديم طائرات "إف -16".

في حديثه إلى "ميدل إيست آي" (MEE)، أشار مسؤول تركي لم يذكر اسمه إلى أن "مقاتلات يوروفايتر تايفون جيدة جدًا". وقال المسؤول: "بالطبع، إذا لم نتمكن من الحصول على "F-16"، فقد يكون ذلك خيارًا مؤقتًا حتى تصل طائرة محلية إلى ترسانتنا".

هذا وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "F-35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "S-400". وألغت واشنطن المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "F-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "F-35"، المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، بل الجيل الرابع "F-16". كما سيتم الاتفاق على هذه القضية في الكونغرس الأمريكي وتضغط وزارة الخارجية على هذه القضية، لتقنع أعضاء الكونغرس بأن الصفقة "تخدم مصالح واشنطن".
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