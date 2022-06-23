https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-لابيد-يتوجه-إلى-تركيا-في-زيارة-سياسية-خاطفة-يجتمع-خلالها-بنظيره-تشاووش-أوغلو-1064073958.html

إعلام: لابيد يتوجه إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة يجتمع خلالها بنظيره تشاووش أوغلو

إعلام: لابيد يتوجه إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة يجتمع خلالها بنظيره تشاووش أوغلو

يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إسرائيل، متوجها إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T06:36+0000

2022-06-23T06:36+0000

2022-06-23T06:36+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_65e6983118b6bd77c153660ea62b70c7.jpg

وقالت قناة "كان" العبرية، إن "لابيد سيجتمع خلال زيارته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو"، مضيفة أنه "سيتم خلال اجتماع لابيد وأوغلو، توثيق التعاون بين البلدين في محاربة إيران".كانت الخارجية الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن "زيارة يائير لابيد إلى تركيا، ستجرى في موعدها الخميس، وذلك رغم الزلزال السياسي الذي شهدته إسرائيل والمتمثل في قرار الائتلاف الحكومي حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة".وأوضحت أن "وزير الخارجية سيصحب في رحلته مدير عام الوزارة ألون أوشبيز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكانت تقارير تداولتها وسائل إعلام عبرية، الاثنين الماضي، أفادت بأن زيارة لابيد إلى تركيا قد يتم إلغاؤها على خلفية تبكير الانتخابات في إسرائيل.ومساء الاثنين، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".وكانت المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، من الخروج، لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق في إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/إيران-ترد-على-تحذير-إسرائيل-لمواطنيها-بعدم-السفر-إلى-تركيا-الصهاينة-يسعون-لتوريط-أنقرة-في-لعبتهم-1063948748.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم