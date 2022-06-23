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https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-لابيد-يتوجه-إلى-تركيا-في-زيارة-سياسية-خاطفة-يجتمع-خلالها-بنظيره-تشاووش-أوغلو-1064073958.html
إعلام: لابيد يتوجه إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة يجتمع خلالها بنظيره تشاووش أوغلو
إعلام: لابيد يتوجه إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة يجتمع خلالها بنظيره تشاووش أوغلو
يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إسرائيل، متوجها إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:36+0000
2022-06-23T06:36+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقالت قناة "كان" العبرية، إن "لابيد سيجتمع خلال زيارته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو"، مضيفة أنه "سيتم خلال اجتماع لابيد وأوغلو، توثيق التعاون بين البلدين في محاربة إيران".كانت الخارجية الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن "زيارة يائير لابيد إلى تركيا، ستجرى في موعدها الخميس، وذلك رغم الزلزال السياسي الذي شهدته إسرائيل والمتمثل في قرار الائتلاف الحكومي حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة".وأوضحت أن "وزير الخارجية سيصحب في رحلته مدير عام الوزارة ألون أوشبيز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكانت تقارير تداولتها وسائل إعلام عبرية، الاثنين الماضي، أفادت بأن زيارة لابيد إلى تركيا قد يتم إلغاؤها على خلفية تبكير الانتخابات في إسرائيل.ومساء الاثنين، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".وكانت المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، من الخروج، لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق في إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/إيران-ترد-على-تحذير-إسرائيل-لمواطنيها-بعدم-السفر-إلى-تركيا-الصهاينة-يسعون-لتوريط-أنقرة-في-لعبتهم-1063948748.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم

إعلام: لابيد يتوجه إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة يجتمع خلالها بنظيره تشاووش أوغلو

06:36 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إسرائيل، متوجها إلى تركيا في زيارة سياسية خاطفة.
وقالت قناة "كان" العبرية، إن "لابيد سيجتمع خلال زيارته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو"، مضيفة أنه "سيتم خلال اجتماع لابيد وأوغلو، توثيق التعاون بين البلدين في محاربة إيران".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
إيران ترد على تحذير إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا: الصهاينة يسعون لتوريط أنقرة في لعبتهم
21 يونيو, 07:52 GMT
كانت الخارجية الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن "زيارة يائير لابيد إلى تركيا، ستجرى في موعدها الخميس، وذلك رغم الزلزال السياسي الذي شهدته إسرائيل والمتمثل في قرار الائتلاف الحكومي حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة".
وأوضحت أن "وزير الخارجية سيصحب في رحلته مدير عام الوزارة ألون أوشبيز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وكانت تقارير تداولتها وسائل إعلام عبرية، الاثنين الماضي، أفادت بأن زيارة لابيد إلى تركيا قد يتم إلغاؤها على خلفية تبكير الانتخابات في إسرائيل.
ومساء الاثنين، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".
وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".
وأضاف: "لدينا مصلحة مشتركة مع الأتراك وهناك تعاون على جميع المستويات، وأشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبه على أنشطتهم".
وكانت المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، من الخروج، لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق في إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
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