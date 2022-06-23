https://arabic.sputniknews.com/20220623/إقالة-رئيس-جهاز-استخبارات-الحرس-الثوري-وسط-اغتيالات-وحوادث-مريبة-1064114970.html
إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وسط اغتيالات وحوادث مريبة
إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وسط اغتيالات وحوادث مريبة
أعلنت إيران، اليوم الخميس، إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حجة الإسلام حسين طائب، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات والحوادث المريبة التي طالت ضباطا في الحرس... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:45+0000
2022-06-23T14:45+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، في بيان إن "القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي عين اللواء محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة الاستخبارات".وأضاف أن "الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري لديه خبرة كبيرة في مجالي الأمن والاستخبارات".وأوضح أن "الرئيس السابق للجهاز حسين طائب، تم تعيينه مستشارا للقائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي".تأتي هذه الإقالة بعد سلسلة عمليات اغتيال في الآونة الأخيرة طالت مسؤولين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، ويعتقد البعض أن الإقالة ناجمة عن فشل الحرس في مواجهة هذه الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل.وأشارت تلك التقارير إلى تعالي الأصوات داخل إيران لإقالته بسبب الفشل المتكرر له داخليا وخارجيا.يذكر أن حسين طائب البالغ من العمر (59 عاما) كان قد تولى مهمة قيادة استخبارات الحرس الثوري الإيراني عام 2009.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/حسين-طائب-إسرائيل-تكشف-هوية-العقل-الإيراني-المدبر-لاستهداف-مواطنيها-في-تركيا-1063903557.html
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إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وسط اغتيالات وحوادث مريبة
14:45 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الخميس، إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حجة الإسلام حسين طائب، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات والحوادث المريبة التي طالت ضباطا في الحرس الثوري، أو عاملين في المجال النووي.
وحسب وكالة "تسنيم"
، قال الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، في بيان إن "القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي عين اللواء محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة الاستخبارات".
وأضاف أن "الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري لديه خبرة كبيرة في مجالي الأمن والاستخبارات".
وأوضح أن "الرئيس السابق للجهاز حسين طائب، تم تعيينه مستشارا للقائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي".
تأتي هذه الإقالة بعد سلسلة عمليات اغتيال في الآونة الأخيرة طالت مسؤولين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، ويعتقد البعض أن الإقالة ناجمة عن فشل الحرس في مواجهة هذه الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل
.
وكان اسم حسين طائب قد ذكر الأسبوع الماضي في تقارير إعلامية إسرائيلية، قالت إنه المسؤول عن التخطيط لاستهداف الإسرائيليين في تركيا التي جرى إحباطها حتى الأن.
وأشارت تلك التقارير إلى تعالي الأصوات داخل إيران لإقالته بسبب الفشل المتكرر له داخليا وخارجيا.
يذكر أن حسين طائب
البالغ من العمر (59 عاما) كان قد تولى مهمة قيادة استخبارات الحرس الثوري الإيراني عام 2009.