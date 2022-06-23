https://arabic.sputniknews.com/20220623/إيران-تبدي-استعدادها-للتعاون-مع-العراق-في-مجال-النفط-1064084367.html
إيران تبدي استعدادها للتعاون مع العراق في مجال النفط
إيران تبدي استعدادها للتعاون مع العراق في مجال النفط
أبدى المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة للتعاون النفطي بين ايران والعراق، استعداد بلاده للتعاون... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:44+0000
2022-06-23T09:44+0000
2022-06-23T09:44+0000
إيران
العراق
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وقال مهر بحسب وكالة "فارس"، إن "جميع جهودنا تصب في أن نتحرك في مختلف مجالات النفط والغاز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لقد حان الوقت بأن تتخذ ايران والعراق خطوات عملية للتعاون في مجال النشاطات النفطية والغازية والقطاعات العلمية والتقنية والتعليمية".وأوضح بالقول: "نحن نرغب بإنجاز جزء من هذه الاستثمارات من خلال التعاون المشترك مع العراق"، معتبرا أن الفرصة سانحة اليوم للتعاون المشترك مع العراق في مجالات التنقيب والاستخراج والانتاج".وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت مبلغ 1.6 مليار دولار من بغداد لتسديد جزء من الديون التي تطالب بها العراق منذ 2020 لتوريد الغاز الإيراني.كانت إيران قد قطعت مرارًا إمدادات الغاز لإجبار العراق على تسديد مستحقاته.واعتمد العراق، الذي لم يقر حتى الآن ميزانيته لعام 2022، قانون تمويل الطوارئ الأسبوع الماضي لتسديد المتأخرات التي طالبت بها إيران.
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إيران, العراق
إيران تبدي استعدادها للتعاون مع العراق في مجال النفط
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أبدى المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة للتعاون النفطي بين ايران والعراق، استعداد بلاده للتعاون مع العراق في تطوير مجال النفط والغاز بين البلدين.
وقال مهر بحسب وكالة "فارس"، إن "جميع جهودنا تصب في أن نتحرك في مختلف مجالات النفط والغاز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لقد حان الوقت بأن تتخذ ايران والعراق خطوات عملية للتعاون في مجال النشاطات النفطية والغازية والقطاعات العلمية والتقنية والتعليمية".
وأشار إلى أن إيران تملك 400 حقل للنفط والغاز ويقع بعضها على الحدود الإيرانية العراقية، وأن طهران تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 6 مليون برميل لليوم الواحد خلال 8 أعوام. وأن ذلك يحتاج إلى استثمار بحجم 90 مليار دولار.
وأوضح بالقول: "نحن نرغب بإنجاز جزء من هذه الاستثمارات من خلال التعاون المشترك مع العراق"، معتبرا أن الفرصة سانحة اليوم للتعاون المشترك مع العراق في مجالات التنقيب والاستخراج والانتاج".
وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت مبلغ 1.6 مليار دولار من بغداد لتسديد جزء من الديون التي تطالب بها العراق منذ 2020 لتوريد الغاز الإيراني.
كانت إيران قد قطعت مرارًا إمدادات الغاز لإجبار العراق على تسديد مستحقاته.
واعتمد العراق، الذي لم يقر حتى الآن ميزانيته لعام 2022، قانون تمويل الطوارئ الأسبوع الماضي لتسديد المتأخرات التي طالبت بها إيران.