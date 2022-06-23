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https://arabic.sputniknews.com/20220623/إيران-تعرب-عن-استعدادها-لإلغاء-نظام-التأشيرة-مع-روسيا-في-إطار-تطوير-العلاقات-1064102796.html
إيران تعرب عن استعدادها لإلغاء نظام التأشيرة مع روسيا في إطار تطوير العلاقات
إيران تعرب عن استعدادها لإلغاء نظام التأشيرة مع روسيا في إطار تطوير العلاقات
طهران- سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، استعداد بلاده إلغاء نظام التأشيرة مع روسيا، بناء على أساس التعامل بالمثل؛... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:37+0000
2022-06-23T13:37+0000
إيران
روسيا
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وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في طهران، "لدينا علاقات جيدة، فيما يتعلق بتحرير التأشيرات بشكل كامل. لقد ناقشنا هذا الموضوع، ونحن نعرب عن استعدادنا الكامل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلغاء التأشيرات، بناء على أساس المعاملة بالمثل، واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".وأضاف، "المحادثات مع لافروف تطرقت إلى بحث وثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي بين البلدين، وكذلك بحث اتفاقية جديدة مع روسيا لتطوير العلاقات الثنائية معها".وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر إلى روسيا على دعمها موقف طهران في مفاوضات فيينا النووية؛ معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-معدل-النمو-التجاري-بين-روسيا-وإيران-مستمر-رغم-العقوبات-1064096746.html
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إيران, روسيا

إيران تعرب عن استعدادها لإلغاء نظام التأشيرة مع روسيا في إطار تطوير العلاقات

13:37 GMT 23.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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طهران- سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، استعداد بلاده إلغاء نظام التأشيرة مع روسيا، بناء على أساس التعامل بالمثل؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين.
وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في طهران، "لدينا علاقات جيدة، فيما يتعلق بتحرير التأشيرات بشكل كامل. لقد ناقشنا هذا الموضوع، ونحن نعرب عن استعدادنا الكامل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلغاء التأشيرات، بناء على أساس المعاملة بالمثل، واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".
وأضاف، "المحادثات مع لافروف تطرقت إلى بحث وثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي بين البلدين، وكذلك بحث اتفاقية جديدة مع روسيا لتطوير العلاقات الثنائية معها".
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر إلى روسيا على دعمها موقف طهران في مفاوضات فيينا النووية؛ معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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12:11 GMT
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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